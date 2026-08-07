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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’un eleştirilen konularından biri olan servis ağı konusunda gaza basıldı. Temmuz ayının sonunda 11 yeni Togg servisi hizmet vermeye başladı.

Togg servis sayısı 58'e çıktı

Togg’dan yapılan açıklamaya göre Malatya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Denizli, Sakarya ve İstanbul’da hizmete giren 11 yeni servisle birlikte Togg’un Türkiye genelindeki servis noktası sayısı 58’e ulaştı. İstanbul’daki servis sayısı ise 17’ye yükseldi.

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Togg’un yerinde servis hizmeti sunduğu mobil servis sayısı ise 43 adete çıktı. Bu servisler Türkiye genelinde 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Acil durumlarda veya yerinde müdahale gerektiren kullanıcılara hızlı bir şekilde teknik destek veriyor.

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Yıl sonuna kadar 8 yeni servis açılacak

Türkiye’deki sabit servis noktası sayısının 64’e çıkarılması hedefleniyor. Böylelikle Togg’un servis ağı konusundaki sorunlar giderilecek ve ülkemizdeki popüler otomobil markalarına benzer şekilde ülkenin genelini kapsayan bir servis ağına ulaşılacak.

Yapay zeka destekli çözümlerle hizmet kalitesi artırılıyor

Togg, büyüyen servis ağının yanı sıra yapay zeka tabanlı Can.ai uygulamasıyla kullanıcı destek deneyimini de güçlendirerek çözüm kabiliyetini ve yanıt hızını artırdığını ifade ediyor. Kullanıcılar Can.ai sayesinde araçla ilgili teknik konularda günün her saati yapay zeka desteği alabilir. Bakım veya onarım işlemleri için kolayca servis randevusu oluşturabilir. Aynı zamanda servis ve bakım süreçlerini Can.Ai üzerinden pratik bir şekilde takip edebilir.

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Togg servis ağı genişliyor: 11 yeni servis açıldı

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