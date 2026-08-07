Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg servis ağı genişliyor: 11 yeni servis açıldı

    Togg'un duyurusuna göre Temmuz sonunda 11 yeni servis açılarak Türkiye genelindeki servis sayısı 58'e ulaştı. Ayırca 43 adet mobil servisin hizmet verdiği duyuruldu.

    Togg servis ağı genişliyor: 11 yeni servis açıldı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg’un eleştirilen konularından biri olan servis ağı konusunda gaza basıldı. Temmuz ayının sonunda 11 yeni Togg servisi hizmet vermeye başladı.

    Togg servis sayısı 58'e çıktı

    Togg’dan yapılan açıklamaya göre Malatya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Denizli, Sakarya ve İstanbul’da hizmete giren 11 yeni servisle birlikte Togg’un Türkiye genelindeki servis noktası sayısı 58’e ulaştı. İstanbul’daki servis sayısı ise 17’ye yükseldi.

    Togg’un yerinde servis hizmeti sunduğu mobil servis sayısı ise 43 adete çıktı. Bu servisler Türkiye genelinde 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Acil durumlarda veya yerinde müdahale gerektiren kullanıcılara hızlı bir şekilde teknik destek veriyor.

    Togg servis ağı genişliyor: 11 yeni servis açıldı Tam Boyutta Gör

    Yıl sonuna kadar 8 yeni servis açılacak

    Türkiye’deki sabit servis noktası sayısının 64’e çıkarılması hedefleniyor. Böylelikle Togg’un servis ağı konusundaki sorunlar giderilecek ve ülkemizdeki popüler otomobil markalarına benzer şekilde ülkenin genelini kapsayan bir servis ağına ulaşılacak.

    Yapay zeka destekli çözümlerle hizmet kalitesi artırılıyor

    Togg, büyüyen servis ağının yanı sıra yapay zeka tabanlı Can.ai uygulamasıyla kullanıcı destek deneyimini de güçlendirerek çözüm kabiliyetini ve yanıt hızını artırdığını ifade ediyor. Kullanıcılar Can.ai sayesinde araçla ilgili teknik konularda günün her saati yapay zeka desteği alabilir. Bakım veya onarım işlemleri için kolayca servis randevusu oluşturabilir. Aynı zamanda servis ve bakım süreçlerini Can.Ai üzerinden pratik bir şekilde takip edebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 fire motor ömrü 380 scania kırkayak hitman absolution türkçe yama edc şanzıman kpss önlisans nasıl çalışılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum