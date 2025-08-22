Togg T10F’in detaylı tanıtım videosu yayınlandı

Togg’un sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımda Togg T10F’in ilk kez kamuflajsız görüntüleri yayınlandı. Aracın kapı kolundan kokpit görünümüne kadar tüm tasarım detayları net bir şekilde sergileniyor.
Eylül ayında satışa çıkacak
Togg T10F, Eylül ayında ön siparişe açılacak ve ilk teslimat Eylül ayı içerisinde yapılacak. Almanya’nın Münih kentinde 9-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında T10F’in lansmanının yapılması planlanıyor.
