Togg T10F’in detaylı tanıtım videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’un sedan fastback modeli Togg T10F’in farklı iklim ve yol koşullarında gerçekleştirilen sürüş testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Togg T10F’in detaylı tanıtım videosu paylaşıldı.

Togg’un sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımda Togg T10F’in ilk kez kamuflajsız görüntüleri yayınlandı. Aracın kapı kolundan kokpit görünümüne kadar tüm tasarım detayları net bir şekilde sergileniyor.

Eylül ayında satışa çıkacak

Togg T10F, Eylül ayında ön siparişe açılacak ve ilk teslimat Eylül ayı içerisinde yapılacak. Almanya’nın Münih kentinde 9-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında T10F’in lansmanının yapılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Togg T10F, iki farklı batarya seçeneğiyle pazara sunulacak. 52,4 kWsa kapasiteli versiyon 350 kilometre, 88,5 kWsa kapasiteli büyük batarya ise 623 kilometre menzil sunacak. Tek motorlu arkadan itişli versiyon 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork ile 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşırken, çift motorlu dört çeker versiyon 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ve sadece 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Araçta 12,3 inç dijital gösterge paneli, 29 inçlik merkezi ekran ve 8 inçlik ek kontrol ekranıyla toplamda 41,3 inçlik ekran sunuluyor. Snapdragon işlemci destekli yüksek hızlı bağlantı, Trumore uygulaması ve yapay zeka tabanlı sistemler de T10F’nin teknolojik donanımını güçlendiriyor. 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 28 dakikada doldurulabiliyor. Ayrıca araç V2L özelliği ile harici cihazlara enerji sağlayabiliyor.

