Togg T10F'lerde V2L dönemi başladı: Aracınızı dev bir powerbank'e dönüştürüyor

V2L özelliğinin T10X’e gelip gelmeyeceği bilinmiyor. T10F’in kullanma kılavuzunda V2L özelliğiyle ilgili bilgiler yer alıyor fakat T10X’in kullanma kılavuzunda V2L’den bahsedilmiyor.
V2L nedir? Ne işe yarar?
V2L özelliği sayesinde başka araçları şarj edebilir, kamp alanlarında kahve makinesi, mini buzdolabı ve aydınlatma sistemleri gibi ekipmanlar kullanılabilir; pikniklerde elektrikli ızgara ve hoparlörler çalıştırılabiliyorsunuz. Dilerseniz aracınıza televizyon bağlayarak arkadaşlarınızla açık havada sinema keyfi dahi yapabilirsiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj ederek Togg T10F ile uzaktan çalışabilirsiniz. Kısacası standart ev prizi ile güç alan cihazlarınıza Togg T10F'ten elektrik verebilirsiniz.
V2L adaptörü ayrıca satılacak
Togg V2L özelliği nasıl aktif edilir?
Aracın şarj menüsünü ziyaret ederek “Deşarj” yani V2L özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları takip edin:
- Kontrol Ekranı
- Menü
- Cihazlarım
- Şarj
- Deşarj Etme
- Etkinleştir
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