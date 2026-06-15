Togg T10F'lerde V2L dönemi başladı: Aracınızı dev bir powerbank'e dönüştürüyor

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Togg T10F araçlar için hazırlanan yeni 2.1.1 (21.1.40) yazılımı ile V2L (Vehicle-To-Load) yani araçtan başka cihazlara elektrik aktarım özelliği sunulmaya başlandı. Yeni teslim edilen Togg T10F modelleri bu özelliği aktif olduğu 2.1.1 (21.1.40) yazılımı ile geliyor. Mevcut Togg T10F sahipleri ise yakında gelecek yazılım güncellemesi ile bu özelliği kullanabilecek.

V2L özelliğinin T10X’e gelip gelmeyeceği bilinmiyor. T10F’in kullanma kılavuzunda V2L özelliğiyle ilgili bilgiler yer alıyor fakat T10X’in kullanma kılavuzunda V2L’den bahsedilmiyor.

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V2L nedir? Ne işe yarar?

Tam Boyutta Gör V2L (Vehicle-To-Load) teknolojisi, elektrikli otomobillerin bataryalarındaki enerjiyi başka elektrikli cihazlara paylaşması anlamına geliyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, otomobilinizi büyük kapasiteli bir taşınabilir güç kaynağına dönüştürüyor.

V2L özelliği sayesinde başka araçları şarj edebilir, kamp alanlarında kahve makinesi, mini buzdolabı ve aydınlatma sistemleri gibi ekipmanlar kullanılabilir; pikniklerde elektrikli ızgara ve hoparlörler çalıştırılabiliyorsunuz. Dilerseniz aracınıza televizyon bağlayarak arkadaşlarınızla açık havada sinema keyfi dahi yapabilirsiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj ederek Togg T10F ile uzaktan çalışabilirsiniz. Kısacası standart ev prizi ile güç alan cihazlarınıza Togg T10F'ten elektrik verebilirsiniz.

V2L adaptörü ayrıca satılacak

Tam Boyutta Gör Togg T10F sahiplerinin araçlarını güncellemesi yetmiyor, ayrıca araçla uyumlu V2L adaptörü kullanması gerekiyor. Togg T10F uyumlu V2L adaptörü, önümüzdeki günlerde Trumore mobil uygulaması üzerinden satışa çıkacak. Dilerseniz başka markaların V2L adaptörlerini de kullanabilirsiniz. Standart ev prizine sahip elektronik cihazları V2L adaptörü ile T10F’inizden elektrik alarak kullanabilirsiniz.

Togg V2L özelliği nasıl aktif edilir?

Aracın şarj menüsünü ziyaret ederek “Deşarj” yani V2L özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları takip edin:

Kontrol Ekranı Menü Cihazlarım Şarj Deşarj Etme Etkinleştir

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