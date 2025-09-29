Togg T10F ve T10X Almanya’da satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

Togg’un Almanya fiyatları nasıl?
Togg T10X ve T10F’nin Almanya fiyatları yüzde 19 KDV hariç 34.295 Euro seviyesinden başlıyor. Fiyatlandırmalar şöyle:
- Togg T10F V1E RWD Standard Range: 34.295 euro
- Togg T10F V1 RWD Long Range: 40.118 euro
- Togg T10F V2 RWD Long Range: 41.200 euro
- Togg T10X V1E RWD Standard Range: 34.295 euro
- Togg T10X V1 RWD Long Range: 40.118 euro
- Togg T10X V2 RWD Long Range: 41.200 euro
Halihazırda siparişler her iki modelin de en üst sürümü yani V2 RWD Long Range için verilebiliyor. Bu versiyonda tüm opsiyonlar seçildiğinde fiyat KDV dahil 46.940 euro (2.29 milyon TL) oluyor. Aynı model Türkiye’de ise 3.2 milyon TL civarına geliyor. Türkiye’de tüm opsiyonlar seçildiğinde her iki modelde de ÖTV oranı yüzde 25’ten yüzde 55’e yükseliyor.
Togg T10X ve T10F'nin siparişleri Almanya'da bugün başlamış olsa da teslimatların Ocak 2026'da başlayacağı belirtiliyor. Togg, Almanya'nın ardından Fransa ve İtalya pazarlarına girmeyi hedefliyor.
