Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10X ve T10F modelleri 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya’da satışa sunuldu. Ön sipariş için kullanıcılardan 1.000 Euro tutarında ön ödeme alınırken Togg T10X ve Togg T10F için ilk etapta toplam 1.000 araçlık stok ayrılmıştı. Bu arada Togg, Avrupa pazarı için hazırladığı T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP güvenlik testlerinin tamamından 5 yıldız alarak geçtiğini duyurmuştu.

Togg’un Almanya fiyatları nasıl?

Tam Boyutta Gör

Togg T10X ve T10F’nin Almanya fiyatları yüzde 19 KDV hariç 34.295 Euro seviyesinden başlıyor. Fiyatlandırmalar şöyle:

Togg T10F V1E RWD Standard Range: 34.295 euro

Togg T10F V1 RWD Long Range: 40.118 euro

Togg T10F V2 RWD Long Range: 41.200 euro

Togg T10X V1E RWD Standard Range: 34.295 euro

Togg T10X V1 RWD Long Range: 40.118 euro

Togg T10X V2 RWD Long Range: 41.200 euro

Halihazırda siparişler her iki modelin de en üst sürümü yani V2 RWD Long Range için verilebiliyor. Bu versiyonda tüm opsiyonlar seçildiğinde fiyat KDV dahil 46.940 euro (2.29 milyon TL) oluyor. Aynı model Türkiye’de ise 3.2 milyon TL civarına geliyor. Türkiye’de tüm opsiyonlar seçildiğinde her iki modelde de ÖTV oranı yüzde 25’ten yüzde 55’e yükseliyor.

Togg T10X ve T10F'nin siparişleri Almanya'da bugün başlamış olsa da teslimatların Ocak 2026'da başlayacağı belirtiliyor. Togg, Almanya'nın ardından Fransa ve İtalya pazarlarına girmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg T10F ve T10X Almanya’da satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: