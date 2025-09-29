Giriş
    Togg T10F ve T10X Almanya’da satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

    Yerli otomobil markası Togg’un elektrikli T10X ve T10F modelleri Almanya’da resmen satışa sunuldu.  29 Eylül başlayan ön siparişlerle birlikte Togg’un Almanya fiyatları da belli oldu.

    Togg T10F ve T10X Almanya’da satışa çıktı: Fiyatlar nasıl? Tam Boyutta Gör
    Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10X ve T10F modelleri 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya’da satışa sunuldu. Ön sipariş için kullanıcılardan 1.000 Euro tutarında ön ödeme alınırken Togg T10X ve Togg T10F için ilk etapta toplam 1.000 araçlık stok ayrılmıştı. Bu arada Togg, Avrupa pazarı için hazırladığı T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP güvenlik testlerinin tamamından 5 yıldız alarak geçtiğini duyurmuştu.

    Togg’un Almanya fiyatları nasıl?

    Togg T10F ve T10X Almanya’da satışa çıktı: Fiyatlar nasıl? Tam Boyutta Gör

    Togg T10X ve T10F’nin Almanya fiyatları yüzde 19 KDV hariç 34.295 Euro seviyesinden başlıyor. Fiyatlandırmalar şöyle:

    • Togg T10F V1E RWD Standard Range: 34.295 euro
    • Togg T10F V1 RWD Long Range: 40.118 euro
    • Togg T10F V2 RWD Long Range: 41.200 euro
    • Togg T10X V1E RWD Standard Range: 34.295 euro
    • Togg T10X V1 RWD Long Range: 40.118 euro
    • Togg T10X V2 RWD Long Range: 41.200 euro

    Halihazırda siparişler her iki modelin de en üst sürümü yani V2 RWD Long Range için verilebiliyor. Bu versiyonda tüm opsiyonlar seçildiğinde fiyat KDV dahil 46.940 euro (2.29 milyon TL) oluyor. Aynı model Türkiye’de ise 3.2 milyon TL civarına geliyor. Türkiye’de tüm opsiyonlar seçildiğinde her iki modelde de ÖTV oranı yüzde 25’ten yüzde 55’e yükseliyor.

    Togg T10X ve T10F'nin siparişleri Almanya'da bugün başlamış olsa da teslimatların Ocak 2026'da başlayacağı belirtiliyor. Togg, Almanya'nın ardından Fransa ve İtalya pazarlarına girmeyi hedefliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

