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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil ve mobilite markası Togg, Ağustos ayında T10X V2 modeli için hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kiralama maliyetine benzer taksitlerle T10X sahibi olmayı mümkün kılan kampanya, sınırlı stoklarla sunuluyor.

Yeni finansman desteği açıklandı

Tam Boyutta Gör Ağustos kampanyasında bireysel kullanıcılar için üç farklı finansman alternatifi dikkat çekiyor:

%0 faizli, 12 ay vadeli 250 bin TL kredi: Aylık 20.833 TL ödeme

ödeme %2,89 faizli, 48 ay vadeli 1 milyon TL kredi: Aylık 45.280 TL ödeme

ödeme %2,99 faizli, 48 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi: Aylık 69.439 TL ödeme ile Togg T10X V2 sahibi olunabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için ise daha yüksek tutarda bir kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında:

%0 faizli, 12 ay vadeli 250 bin TL kredi: Aylık 20.833 TL ödeme

ödeme %3,09 faizli, 48 ay vadeli 1 milyon 750 bin TL kredi: Aylık 72.419 TL ödeme ile Togg T10X V2 sahibi olunabiliyor.

Fiyatlar yükseldi

ÖTV düzenlemesi sonrasında Togg, T10X fiyatlarına ek zam da yapmıştı. Zam sonrasında Togg T10X V1 RWD standart menzil fiyatı 1.862.000 TL, T10X V1 RWD uzun menzil fiyatı 2.172.000 TL ve T10X V2 RWD uzun menzil fiyatı da 2.363.000 TL’ye yükselmişti.

Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 1 sa. önce eklendi

Yeni fiyatlar sonrasında Togg’un satış performansı da şimdiden merak ediliyor. Togg, tek modeli T10X ile geçtiğimiz Temmuz ayında 2 bin 720 adet araç satışı gerçekleştirerek en çok satan ikinci marka olmuştu. Ocak-Temmuz döneminde ise en çok satan elektrikli otomobiller listesinin zirvesinde yer alan Togg, toplamda 19 bin 821 adet satışa imza attı.

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Togg, T10X için Ağustos ayı kredi kampanyasını açıkladı

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