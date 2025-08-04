Togg, T10X için Ağustos ayı kredi kampanyasını açıkladı

Yeni finansman desteği açıklandı
- %0 faizli, 12 ay vadeli 250 bin TL kredi: Aylık 20.833 TL ödeme
- %2,89 faizli, 48 ay vadeli 1 milyon TL kredi: Aylık 45.280 TL ödeme
- %2,99 faizli, 48 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi: Aylık 69.439 TL ödeme ile Togg T10X V2 sahibi olunabiliyor.
Kurumsal kullanıcılar için ise daha yüksek tutarda bir kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında:
- %0 faizli, 12 ay vadeli 250 bin TL kredi: Aylık 20.833 TL ödeme
- %3,09 faizli, 48 ay vadeli 1 milyon 750 bin TL kredi: Aylık 72.419 TL ödeme ile Togg T10X V2 sahibi olunabiliyor.
Fiyatlar yükseldi
ÖTV düzenlemesi sonrasında Togg, T10X fiyatlarına ek zam da yapmıştı. Zam sonrasında Togg T10X V1 RWD standart menzil fiyatı 1.862.000 TL, T10X V1 RWD uzun menzil fiyatı 2.172.000 TL ve T10X V2 RWD uzun menzil fiyatı da 2.363.000 TL’ye yükselmişti.
Yeni fiyatlar sonrasında Togg’un satış performansı da şimdiden merak ediliyor. Togg, tek modeli T10X ile geçtiğimiz Temmuz ayında 2 bin 720 adet araç satışı gerçekleştirerek en çok satan ikinci marka olmuştu. Ocak-Temmuz döneminde ise en çok satan elektrikli otomobiller listesinin zirvesinde yer alan Togg, toplamda 19 bin 821 adet satışa imza attı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: