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    Togg T10X'lere yeni TruOS güncellemesi geldi: İşte tüm yenilikler!

    Togg T10X için yeni TruOS 1.7.2 güncellemesini yayınladı. Bilgi-eğlence sistemi, yüz tanıma, kamera, navigasyon ve sürüş özelliklerinde önemli iyileştirmeler geliyor.

    Togg T10X'lere yeni TruOS güncellemesi geldi: İşte yenilikler! Tam Boyutta Gör
    Togg, T10X modelleri için yeni TruOS 1.7.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile bilgi-eğlence sisteminden yüz tanımaya, otomatik şarjdan 360 derece kameraya ve silecek performansına kadar birçok alanda geliştirme ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri sunuluyor. İşte beklenen yenilikler

     T10X daha hızlı ve akıcı hale geliyor

    • Bilgi-Eğlence Sistemi: Daha hızlı ve duyarlı kullanım için performans iyileştirmeleri yapıldı.
    • Sürücü Yorgunluk Algılama: Yorgunluk algılama sisteminin performansı iyileştirildi.
    • Yüz Tanıma: Yüz tanıma performansı geliştirildi.
    • Otomatik Şarj: Tek seferlik tanımlamanın ardından sonraki şarjlarda ek işlem gerektirmeden otomatik şarj imkanı sunuldu.
    • Pinsiz Kullanıcı Girişi: Yüz tanıma kullanılmadığında Tru.ID profiline giriş için şifre zorunluluğunun kaldırılması tercih edilebiliyor.
    • TruStore: Mağazanın kullanıcı arayüzü yenilendi.
    • Radyo: Radyo istasyonlarının otomatik olarak güncellenmesi sağlandı.
    • Ses Sistemi: Ses sistemi performansında iyileştirmeler yapıldı.
    • Uygulamalar: Uygulama performansı geliştirildi ve uygulamalar arasındaki geçişler daha akıcı hale getirildi.
    • Gez Navigasyon: Navigasyon uygulaması tek dokunuşla tam ekran kullanılabiliyor.
    • 360° Kamera: Kamera görüntü kalitesi artırıldı ve kamera açıları arasındaki geçişler iyileştirildi.
    • Frenleme ve Yol Tutuşu: İlgili fonksiyonlarda yazılım iyileştirmeleri yapıldı.
    • Silecekler: Silecek performansı geliştirildi.

    Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden biri bilgi-eğlence sisteminde yapılan performans iyileştirmeleri. Sistem artık daha hızlı ve duyarlı çalışırken uygulamalar arasındaki geçiş deneyimi de iyileştiriliyor. Sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma sistemlerinin performansı da artırılıyor. Ayrıca yüz tanıma kullanılmadığında Tru.ID profiline giriş sırasında şifre zorunluluğunun kaldırılması tercih edilebilecek.

    Togg T10X'lere yeni TruOS güncellemesi geldi: İşte yenilikler! Tam Boyutta Gör
    Togg ayrıca otomatik şarj özelliğini de güncellemeyle birlikte kullanıma sunuyor. Kullanıcılar ilk tanımlamayı yaptıktan sonra sonraki şarj işlemlerinde ek bir işlem yapmadan otomatik şarj imkanından yararlanabilecek. TruStore arayüzü yenilenirken radyo istasyonlarının otomatik olarak güncellenmesiyle sinyal kaybı ve parazit kaynaklı sorunların azaltılması hedefleniyor. Ses sistemi ve uygulamaların performansında da çeşitli geliştirmeler yapılıyor.

    Kamera ve sürüş özellikleri de güncellendi

    TruOS 1.7.2 ile Gez navigasyon uygulaması tam ekran olarak kullanılabilecek. Tek dokunuşla navigasyonun tüm ekranı kaplaması sayesinde rota takibinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. T10X'in 360 derece kamera sisteminde de görüntü kalitesi artırılıyor. Kamera açıları arasındaki geçişlerin daha akıcı hale getirilmesiyle birlikte daha net görüntüler sunuluyor. Bununla birlikte frenleme ve yol tutuşu fonksiyonlarında yazılım iyileştirmeleri yapılırken silecek performansında da geliştirmeler gerçekleştiriliyor.

    Güncelleme 3 ay içinde tamamlanacak

    Togg, TruOS 1.7.2 güncellemesini araçlara teslimat sırasına göre kademeli olarak dağıtıyor. Şirket, yaklaşık üç ay içerisinde tüm T10X modellerinin güncellemeyi almasını planlıyor. Güncellemeye başlamadan önce aracın pil seviyesinin yüzde 20'nin, akünün ise yüzde 70'in üzerinde olması ve aracın Aksesuar Modu'nda bulunması gerekiyor.

    İnternet bağlantısı ve mevcut yazılım sürümüne bağlı olarak kurulum süresi 3 saate kadar çıkabiliyor. Güncelleme için gerekli internet kotasını içeren Dijital Premium Paket ise aynı gün içerisinde bir aylığına otomatik olarak tanımlanacak. Mevcut Dijital Premium Paket üyelerinin abonelik süresi de bir ay uzatılacak.

    Togg ayrıca güncelleme sonrasında yüz tanıma özelliğinin kullanılabilmesi için kayıtlı yüz verilerinin silinerek yeniden öğrenme işleminin yapılmasını istiyor. Güncellemenin ardından TruStore'un ana ekrandan bir kez açılması da uygulamaların güncel sürümlerinin görüntülenmesini sağlayacak.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    K
    kimbehicay 1 saat önce

    Ama.?

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