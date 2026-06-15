Togg'da LFP batarya dönemi: T10X ve T10F'de LFP batarya kullanılmaya başlandı

Togg'da LFP batarya dönemi
Öncelikle teknik tarafta ne gibi değişiklikler olduğuna bakalım. LFP bataryaya geçişle birlikte T10X ve T10F'in 0-100 km/s hızlanma süresi 7,8 saniyeden 8 saniyeye; ortalama enerji tüketimi ise (T10X) 19,1 kWsa/100 km'den 19,7 kWsa/100 km'ye yükselmiş.
Gelen bilgiye göre; yeni modellerde kendisini gösterecek olan CATL iş birliğinin T10X ve T10F'teki güncellemeyle bir ilgisi yok. Yeni LFP bataryalar, Togg ve Farasis ortaklığında kurulan Siro Energy tarafından sağlanıyor.
Menzili etkilemeden batarya kapasitesi ve teknik özelliklerde gerçekleşen bu ufak farklara baktığımızda, Togg'un bu değişikliği kullanıcı deneyimini çok etkilemeyecek şekilde yapmaya çalıştığını görüyoruz. NMC ve LFP bataryalar şu anda dünya genelinde birçok üreticinin kullandığı en yaygın batarya türleri. Ancak iki tarafın da birbirine göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu taraflar var.
LFP ve NMC arasındaki farklar
Son yıllarda hücre ve paket teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde LFP bataryaların enerji yoğunluğu da önemli ölçüde artarken, birçok üretici maliyet avantajı ve dayanıklılık nedeniyle bu kimyaya yönelmeye başladı.
Özetle; teknik tarafta ufak farklar görünse de LFP'ye geçişteki asıl farklılıklar kullanıcı deneyiminde ortaya çıkacak. Özellikle kış performansı, yeni Togg sahiplerinin deneyimini etkileyecek en büyük konulardan biri olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: