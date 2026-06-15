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    Togg'da LFP batarya dönemi: T10X ve T10F'de LFP batarya kullanılmaya başlandı

    Togg, 2026'dan itibaren üretilecek T10X ve T10F modellerinde LFP (lityum demir fosfat) batarya kimyası kullanmaya başlıyor. Peki bu durum kullanıcıları nasıl etkileyecek? İşte detaylar:

    Togg T10X ve T10F'de LFP batarya dönemi başladı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Uzun menzilli Togg T10X ve T10F modellerinde LFP (lityum-demir-fosfat) bataryaya geçiş yapıldı. NMC'de 88,5 kWsa olan batarya kapasitesi LFP'de 89,6 kWsa olarak güncellendi. Peki Togg için NMC'den LFP bataryaya geçiş ne değişiklikler getiriyor?

    Togg'da LFP batarya dönemi

    Öncelikle teknik tarafta ne gibi değişiklikler olduğuna bakalım. LFP bataryaya geçişle birlikte T10X ve T10F'in 0-100 km/s hızlanma süresi 7,8 saniyeden 8 saniyeye; ortalama enerji tüketimi ise (T10X) 19,1 kWsa/100 km'den 19,7 kWsa/100 km'ye yükselmiş.

    Togg T10X ve T10F'de LFP batarya dönemi başladı! İşte detaylar
    Bunlara ek olarak %20-80 DC hızlı şarj süresinin de 28 dakikadan 26,5 dakikaya düştüğü görülüyor. AC şarj tarafında ise standart olarak 11 kW'lık destek söz konusu. LFP bataryaya geçişle birlikte araç ağırlığında ortalama 30 kg'lık artış yaşanmış.

    Gelen bilgiye göre; yeni modellerde kendisini gösterecek olan CATL iş birliğinin T10X ve T10F'teki güncellemeyle bir ilgisi yok. Yeni LFP bataryalar, Togg ve Farasis ortaklığında kurulan Siro Energy tarafından sağlanıyor. 

    Menzili etkilemeden batarya kapasitesi ve teknik özelliklerde gerçekleşen bu ufak farklara baktığımızda, Togg'un bu değişikliği kullanıcı deneyimini çok etkilemeyecek şekilde yapmaya çalıştığını görüyoruz. NMC ve LFP bataryalar şu anda dünya genelinde birçok üreticinin kullandığı en yaygın batarya türleri. Ancak iki tarafın da birbirine göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu taraflar var.

    LFP ve NMC arasındaki farklar

    Togg T10X ve T10F'de LFP batarya dönemi başladı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    LFP ve NMC bataryalar arasındaki en önemli fark enerji yoğunluğu, maliyet ve dayanıklılık alanlarında ortaya çıkıyor. NMC bataryalar daha yüksek enerji yoğunluğu sayesinde daha uzun menzil sunarken, LFP bataryalar daha düşük maliyet, daha uzun çevrim ömrü ve daha yüksek termal güvenlik avantajlarıyla öne çıkıyor.

    Son yıllarda hücre ve paket teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde LFP bataryaların enerji yoğunluğu da önemli ölçüde artarken, birçok üretici maliyet avantajı ve dayanıklılık nedeniyle bu kimyaya yönelmeye başladı.

    Özetle; teknik tarafta ufak farklar görünse de LFP'ye geçişteki asıl farklılıklar kullanıcı deneyiminde ortaya çıkacak. Özellikle kış performansı, yeni Togg sahiplerinin deneyimini etkileyecek en büyük konulardan biri olabilir.

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