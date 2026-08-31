Togg T6X: 1 milyon liralık elektrikli otomobil hayal mi, gerçek mi? Detaylı analiz!

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T6X'in fiyatı ve lansman tarihi hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Detayları ve olası pazar etkisini bu videoda konuşuyoruz.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı'nın Finans Masası programına konuk oldu ve markanın üçüncü modeli T6X hakkında şimdiye kadarki en somut açıklamaları yaptı. Kaba prototip görüntüsü paylaşıldı, lansman ayı netleşti ve fiyatlama felsefesi ilk kez bu kadar açık şekilde konuşuldu. Bu bölümde Tosyalı'nın açıklamalarını tek tek ele alıyor ve bir gazeteci gözüyle değerlendiriyoruz.

Tosyalı'ya göre T6X, önümüzdeki haziran ayında tüketiciyle buluşacak, teslimatlar ise haziran sonundan itibaren başlayacak. Asıl merak edilen konu olan fiyat için net bir rakam verilmese de hedefin bugünün cari fiyatlarının neredeyse yarısına yakın bir seviye olduğu söylendi. Bu bölümde, bu hedefin Togg'un mevcut T10X ve T10F fiyatlarına göre gerçekte ne anlama geldiğini, olası fiyat senaryolarını ve bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğunu hesaplıyoruz.

Togg bugün Türkiye elektrikli otomobil pazarının açık ara lideri konumunda; kümülatif satışları 110 bine yaklaşırken pazar payı yüzde 25 seviyesinde. T6X'in bu güçlü tabanın üzerine nasıl bir etki yapabileceğini, markanın yıllık 150 bin ve sonrasında 200 bin adetlik üretim hedefine nasıl katkı sağlayabileceğini konuşuyoruz.

Türkiye'de uygun fiyatlı elektrikli otomobil denince akla gelen Dacia Spring, Citroën ë-C3, Hyundai Inster, BYD Dolphin ve Renault R5 E-Tech gibi modellerin güncel fiyatlarını T6X ile kıyaslıyor, Togg'un bu segmentte gerçekten fark yaratıp yaratamayacağını tartışıyoruz.

Togg'un yalnızca bir otomobil değil, bir ekosistem sunduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bölümde Trugo şarj ağının ve Trumore dijital satış platformunun T6X'in maliyet avantajına ve kullanıcı deneyimine nasıl katkı sağlayacağını da ele alıyoruz.

Elbette madalyonun öbür yüzü de var: resmî fiyatın, batarya kapasitesinin ve donanım listesinin henüz açıklanmamış olması, üretim kapasitesi baskısı ve fiyat hedefinin zamanla revize edilme ihtimali gibi açık soruları da gazetecilik sorumluluğuyla masaya yatırıyoruz.

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