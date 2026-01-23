Togg, Trugo şarj tarifelerine yüzde 30'a varan fiyat artışı yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un şarj altyapı markası Trugo, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni şarj tarifelerini duyurdu. Yapılan güncellemeyle birlikte Trugo istasyonlarında uygulanan birim enerji fiyatları yüzde 30’a kadar artış gösterdi. Yeni fiyatlar AC ve DC tüm şarj seçeneklerini kapsıyor.

Yeni Trugo şarj tarifeleri

Güncellenen tarifeye göre 22 kW ve altı AC şarj hizmetinin kilovatsaat bedeli 9,95 TL olarak belirlendi. Bu kalemde önceki fiyat 8,49 TL/kWh seviyesindeydi. 150 kW’a kadar DC şarj için yeni birim fiyat 13,78 TL/kWh (eski tarife 10,60 TL/kWh) olurken 150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarj tarifesi ise 15,36 TL/kWh (eski tarife 11,82 TL/kWh) seviyesine yükseldi.

AC Şarj (22 kW ve altı): 8,49 TL / kWh >> 9,95 TL / kWh (%17,2 artış)

DC Şarj (150 kW’a kadar): 10,60 TL / kWh >> 13,78 TL / kWh (%30 artış)

Yüksek Hızlı DC Şarj (150 kW ve üzeri): 11,82 TL / kWh >> 15,36 TL / kWh (%30 artış)

Bilindiği üzere Türkiye genelinde yaygın şarj ağına sahip ZES de bu ayın başında yüzde 27’ye varan zamlar gerçekleştirmişti. Trugo istasyonlar Zes kadar yaygın olmasa da DC tarafında çok daha yaygın ve Türkiye’de en çok kullanılan istasyon konumunda.

Şarj ücretlerindeki bu artışın, elektrikli mobiliteyi teşvik etme hedefiyle ne ölçüde örtüştüğü ise tartışma konusu. Sektör temsilcileri ve kullanıcılar, yaygın şarj ağına sahip bir markadan daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir fiyat politikası beklediklerini dile getiriyor.

Elektrikli araçların “ekonomik” algısı sönüyor

Son dönemde şarj ücretlerine peş peşe gelen zamlar, elektrikli araçların “ekonomik kullanım” algısını temelden sarsıyor. Özellikle kış aylarında elektrikli araçların düşen menzili nedeniyle dizel motorlu araçlar, bazı senaryolarda kilometre başına maliyet açısından elektrikli araçları geride bırakabilir. Evden şarj imkanının da son tüketim tarifeleriyle iyice daraltılmış olması elektrikli araçların cazibesini düşürüyor.

