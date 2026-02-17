TOGG Trumore uygulamasına Apple Watch desteği geldi

TOGG Trumore 2.1.16 güncellemesi
App Store ve Google Play mağazalarında indirmeye sunulan güncellemede Smart Watch desteği ile kullanıcılar uyumlu akıllı saatlerini sisteme ekleyebilecekler. Apple Watch başta olmak üzere pek çok akıllı saatten Trumore uygulamasına erişmek mümkün hale geliyor.
Güncellemede ayrıca ana sayfa tasarımı sadeleştirilirken Akıllı Cihaz ve Gez bölümlerinde yeni geliştirmeler yapıldı, akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışlarında iyileştirmeler sunuldu. Genel performans iyileştirilerek Trumore'un daha stabil, hızlı ve entegre bir deneyim sunması sağlandı.