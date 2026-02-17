TOGG Trumore uygulamasına Apple Watch desteği geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör TOGG araç sahiplerinin merakla beklediği TOGG Trumore 2.1.16 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık akıllı saatlerini de araçlarına bağlayarak daha zengin bir deneyim elde edebilecekler.

TOGG Trumore 2.1.16 güncellemesi

App Store ve Google Play mağazalarında indirmeye sunulan güncellemede Smart Watch desteği ile kullanıcılar uyumlu akıllı saatlerini sisteme ekleyebilecekler. Apple Watch başta olmak üzere pek çok akıllı saatten Trumore uygulamasına erişmek mümkün hale geliyor.

Sosyal medyaya kritik düzenleme 1 gün önce eklendi

Güncellemede ayrıca ana sayfa tasarımı sadeleştirilirken Akıllı Cihaz ve Gez bölümlerinde yeni geliştirmeler yapıldı, akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışlarında iyileştirmeler sunuldu. Genel performans iyileştirilerek Trumore’un daha stabil, hızlı ve entegre bir deneyim sunması sağlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

TOGG Trumore beklenen güncelleme geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: