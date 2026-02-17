Giriş
    TOGG Trumore uygulamasına Apple Watch desteği geldi

    TOGG sahiplerinin araçlarının belirli verilerini akıllı saatlerden da takip edebilecekleri TOGG Trumore 2.1.16 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme mağazalara gelmiş durumda.

    TOGG Trumore Tam Boyutta Gör
    TOGG araç sahiplerinin merakla beklediği TOGG Trumore 2.1.16 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık akıllı saatlerini de araçlarına bağlayarak daha zengin bir deneyim elde edebilecekler.

    TOGG Trumore 2.1.16 güncellemesi

    App Store ve Google Play mağazalarında indirmeye sunulan güncellemede Smart Watch desteği ile kullanıcılar uyumlu akıllı saatlerini sisteme ekleyebilecekler. Apple Watch başta olmak üzere pek çok akıllı saatten Trumore uygulamasına erişmek mümkün hale geliyor.

    Güncellemede ayrıca ana sayfa tasarımı sadeleştirilirken Akıllı Cihaz ve Gez bölümlerinde yeni geliştirmeler yapıldı, akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışlarında iyileştirmeler sunuldu. Genel performans iyileştirilerek Trumore’un daha stabil, hızlı ve entegre bir deneyim sunması sağlandı.

