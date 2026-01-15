Giriş
    Togg'un Avrupa'da tescillediği model adları: Hangi modeller gelebilir?

    EUIPO kayıtları, TOGG’un Avrupa genelinde tescil ettirdiği çok sayıda yeni model adını gözler önüne serdi. Bu hamle, markanın ürün gamını genişletmeye hazırlandığını gösteriyor.

    Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un şimdilik T10X ve T10F isimli iki modeli bulunuyor. Ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Togg'un 2023/2024 yıllarında çok sayıda yeni model adını Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıktı.

    EUIPO verilerine göre, tescil edilen model adları arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar bulunuyor. Bu çeşitlilik, TOGG’un gelecekte tek bir gövde tipiyle sınırlı kalmayacağını; SUV, sedan, fastback ve ticari kullanıma daha yakın versiyonlar dahil olmak üzere geniş bir ürün ailesi planladığını düşündürüyor.

    Marka tescili neden önemli?

    Togg'un Avrupa'da tescillediği isimler: Hangi modeller gelebilir? Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında marka ve model adı tescili, yalnızca bir isim koruma hamlesi değil. Üstelik bu durum, tescil edilen her ismin kullanılacağı anlamına gelmez. Üreticiler bu yolla:
    • Yeni modellerin isimlerinin rakipler tarafından kullanılmasını engeller
    • Avrupa pazarında satış ve pazarlama sürecinin önünü açar
    • Henüz seri üretime geçmemiş projeler için hukuki zemin oluşturur
    • Uzun vadeli ürün planlamasını resmileştirir.

    Model kodları hangi segmentlere işaret ediyor olabilir?

    Togg’un bugüne kadar kullandığı isimlendirme yapısı dikkate alındığında, yeni kodların belirli ipuçları verdiği görülüyor. “X” harfinin SUV ve crossover gövde tiplerini, “F” harfinin ise fastback ya da sportif çizgili modelleri temsil etmesi muhtemel. “B” ve “CX” gibi uzantılar ise daha farklı kullanım senaryolarına işaret edebilir. Tahminler ise şu şekilde:

    • T6X / T6F: B segmentine yakın şehir odaklı modeller
    • T8X / T8F: B veya B+ segment SUV ve fastback modeller
    • T8CX / T10CX: B ve C segment coupe SUV modeller
    • T8B / T10B: Hatchback veya daha geniş iç hacimli aile modelleri
    • T12X / T12F: Üst segment, uzun aks mesafeli veya premium konumlandırılmış araçlar

    Henüz bu model isimlerinin hangilerinin seri üretime geçeceği netlik kazanmış değil. Ancak Avrupa genelinde alınan marka tescilleri, Togg’un gelecek planlarında ürün gamını ciddi biçimde genişletmeye hazırlandığını ve küresel oyuncu olma iddiasını güçlendirdiğini gösteriyor.

