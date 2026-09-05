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    Togg’un ortakları neden ayrılıyor? Togg batıyor mu?

    Togg’un ortakları birer birer ayrılıyor. Peki bu gelişme şirketin geleceği için ne anlama geliyor? Togg gerçekten zor durumda mı, yoksa ortaklık yapısında yeni bir dönem mi başlıyor?

    Togg’un ortaklık yapısında önemli bir değişim yaşanıyor. Şirketin kuruluşundan bu yana projede yer alan ortakların ayrılması, “Togg’da neler oluyor?”, “Şirket küçülüyor mu?” ve hatta “Togg batıyor mu?” gibi soruları beraberinde getirdi.

    Peki ortakların ayrılması gerçekten Togg için kötüye gidiş anlamına mı geliyor? Togg nasıl kurulmuştu, ortakların şirketteki rolleri neydi, bugüne kadar kimler ayrıldı ve yeni ortaklık yapısı nasıl şekilleniyor?

    Bu videoda Togg’un değişen ortaklık yapısını, Türkiye Varlık Fonu’nun artan ağırlığını, olası yeni ortaklık senaryolarını ve bütün bu gelişmelerin şirketin geleceği açısından ne anlama geldiğini değerlendiriyoruz.

    Togg gerçekten zor durumda mı, yoksa şirket kuruluş döneminden farklı bir yapıya mı geçiyor? Veriler ve gelişmeler üzerinden Togg’un geleceğini konuşuyoruz.

    00:00 – Togg'da neler oluyor?
    02:24 – İki ortak Togg'dan neden ayrılıyor?
    03:52 – Togg nasıl kuruldu? Ortakların rolü neydi?
    06:45 – Togg'daki ilk ortak ayrılığı değil
    09:03 – Vestel ve Anadolu Grubu neden çıkıyor?
    13:15 – Borsa ayrılık haberine nasıl tepki verdi?
    14:19 – Togg'un finansal durumu ne?
    17:00 – Togg batıyor mu?
    18:47 – Togg'un önündeki asıl büyük sınav
    24:26 – Turkcell neden ayrılmıyor, payını artırabilir mi?
    26:20 – Türkiye Varlık Fonu devreye girerse ne olur?
    30:15 – Togg'a Çinli veya yabancı ortak gelir mi?
    33:13 – Sonuç: Togg'da yeni bir dönem mi başlıyor?

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