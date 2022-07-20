TOGG'un sedan konsepti Zorlu Center'da sergileniyor

Güncelleme: TOGG konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu ve daha önce CES 2022'de sergilenen konsept otomobilin bugünden itibaren İstanbul'daki Zorlu Center'da sergileneceğini duyurdu. İşte o paylaşım:

Zorlu Center'a nasıl gidilir: Zorlu Center, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levazım mahallesinde bulunuyor. Zorlu Center'a metrobüs ile Zincirlikuyu durağından, M2 metro hattı ile de Gayrettepe istasyonundan kolayca erişmek mümkün.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) bu kez C-SUV yerine sedan modeli konu alan bir paylaşım geldi. TOGG Sedan'a ilişkin yeni bir görsel paylaşan şirket, paylaşımın altına "Yüz yüze mi görüşsek?" notunu düştü.

Hatırlanacak olursa TOGG'un sedan modeli bundan 6 ay önce ilk kez CES 2022'de tanıtılmıştı. Dört kapılı liftback formunda konsept olarak karşımıza çıkan model, geriye doğru açılan arka kapıları, ön panel üzerindeki aydınlatmaları ve oldukça lüks görünen yaşam alanı ile dikkat çekmeyi başarmıştı.

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Şirketin paylaşımının altındaki sebep tam olarak belli değil ancak oluşturulan geri sayım 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sabah saat 10.00'u işaret ediyor. Düşülen nottan da yola çıkarak TOGG Sedan'ın en güncel haliyle Türkiye'de sergilenmesini bekleyebiliriz. Bu konudaki gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarıyor olacağız.

TOGG bu yıl içerisinde Gemlik Tesisi'ni seri üretime hazır hale getirmeyi planlıyor. İlk model olan C-SUV ise çeşitli homologasyon testlerini geçmesinin ardından 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Ardından gözler haberimize konu olan sedan modele çevrilecek.

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