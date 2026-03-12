Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg’un yerli navigasyonu için imzalar atıldı

    Togg, Başarsoft ve BVB, yerli navigasyon uygulaması geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı. Yerli navigasyonun küresel rakipleriyle rekabet edebilen bir uygulama olması hedefleniyor.

    Togg’un yerli navigasyonu için imzalar atıldı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg başta olmak üzere pek çok alanda kullanılacak yerli navigasyon için anlaşma sağlandı. Togg, Başarsoft ve BVB iş birliğiyle yerli navigasyon uygulaması geliştirmesi için Yerli Navigasyon Projesi imza töreni gerçekleşti.

    Togg T10X ve T10F'te Gez isimli navigasyon uygulamasında HERE isimli yabancı platformun navigasyon altyapısı kullanılıyor. Yerli imkanlarla geliştirilecek navigasyon uygulaması, Togg kullanıcılarına daha güvenli, hızlı ve akıllı bir navigasyon deneyimi sunacak. Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlanarak, konum tabanlı yenilikçi teknolojiler içerecek. Harita verileri sürekli yenilenerek güncelliğini koruyacak. 

    Togg’un yerli navigasyonu için imzalar atıldı Tam Boyutta Gör
    Yerli navigasyon sadece yerli otomobil ile sınırlı kalmayacak. Akıllı şehirler, lojistik, e-ticaret ve afet yönetimi gibi birçok alanda kullanılabilecek. Savunma sanayi ve havacılık gibi veri güvenliğinin önemli olduğu alanlarda büyük avantaj sağlayacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri güvenliği açısından yerli navigasyonların stratejik önem taşıdığına vurgu yaparak şunları söyledi:

    “Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde.”

    Yerli navigasyon uygulamasının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kullanılması hedefleniyor. Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Hedefimiz bu projeyle geliştirilecek uygulamanın uluslararası pazarlarda da karşılık bulan ve küresel ölçekte marka değerine ulaşan bir teknolojik ürüne dönüşmesi” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 3 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    keçiboynuzu kürü kullananların yorumları palworld türkçe yama doğalgaz saatinden ses gelmesi crossover mac at8 şanzıman nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum