Togg’un yerli navigasyonu için imzalar atıldı

Togg T10X ve T10F'te Gez isimli navigasyon uygulamasında HERE isimli yabancı platformun navigasyon altyapısı kullanılıyor. Yerli imkanlarla geliştirilecek navigasyon uygulaması, Togg kullanıcılarına daha güvenli, hızlı ve akıllı bir navigasyon deneyimi sunacak. Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlanarak, konum tabanlı yenilikçi teknolojiler içerecek. Harita verileri sürekli yenilenerek güncelliğini koruyacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri güvenliği açısından yerli navigasyonların stratejik önem taşıdığına vurgu yaparak şunları söyledi:
“Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde.”
Yerli navigasyon uygulamasının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kullanılması hedefleniyor. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz bu projeyle geliştirilecek uygulamanın uluslararası pazarlarda da karşılık bulan ve küresel ölçekte marka değerine ulaşan bir teknolojik ürüne dönüşmesi" dedi.
