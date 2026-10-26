TOLGA ilk kez savaş gemisine entegre edildi: İHA ve İDA'ları vurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve PİRANA kamikaze insansız deniz aracı (KİDA), Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026 kapsamında hedeflerini başarıyla vurdu. Tatbikatta TOLGA ilk kez bir savaş gemisine entegre edilerek denenirken PİRANA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek su üstü hedefine taarruz gerçekleştirdi.

TOLGA ilk kez savaş gemisine entegre edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen TURNAs-2026 tatbikatına katılan MKE, Seçkin Gözlemci Günü kapsamında hava ve deniz tehditlerine yönelik atış faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 mm çift silahlı revolver sistemi ilk kez bir savaş gemisine entegre edildi. TCG BEYKOZ üzerinden gerçekleştirilen atışlarda insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) hedefleri başarıyla imha edildi.

TOLGA, özellikle kamikaze dronlar ve su üstü tehditlerine karşı geliştirilen katmanlı bir yakın hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Tasarımında Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi yaklaşımını benimseyen sistem AESA radarları, sinyal karıştırıcılar ve farklı kalibrelerde silahları bir araya getiriyor. Böylece elektronik müdahale yoluyla etkisizleştirme (soft-kill) ve doğrudan fiziksel imha (hard-kill) seçenekleri sunuyor.

Sistemde 12,7 mm revolver ve QCB silahların yanı sıra 20 mm ve 35 mm silahlar da kullanılabiliyor. Farklı tehditlere ve mesafelere göre seçilen mühimmat, hedefin önünde dağılarak çelik parçacıklardan oluşan bir bulut meydana getiriyor. Bu yöntemle hedefin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Mühimmatın tapa kullanılmadan ateşlenebilmesi ise maliyetleri düşüren unsurlar arasında yer alıyor.

TOLGA'nın AESA radarları 10 kilometreye kadar mesafeden hedef tespiti yapabiliyor. Sistem, jammer olarak adlandırılan sinyal karıştırıcılarla elektronik müdahalede de bulunabiliyor. Ancak fiber optik kablolar üzerinden kontrol edilen kamikaze dronlara karşı elektronik karıştırma tek başına yeterli olmadığından, fiziksel imha seçeneği önem kazanıyor.

SİPER-2 havadayken hedef değiştirdi: Yeni kabiliyet test edildi 1 sa. önce eklendi

Bu kapsamda TOLGA, 4 kilometreden 100 metreye kadar farklı mesafelerde hedeflere müdahale edebiliyor. Sistemde kullanılan silahların yüksek atış hızı, hedefin çevresinde yoğun bir parçacık bulutu oluşturulmasını sağlıyor. Örneğin sistemin en ağır silahı olan 35 mm top, dakikada 1.100 atım hızına ulaşabiliyor.

TOLGA'da radar verileri elektro-optik izleme ünitelerinden alınan bilgilerle birleştiriliyor. Yapay zeka destekli takip kabiliyeti sayesinde hedeflerin hareketlerinin izlenmesi ve olası hareketlerinin öngörülmesi amaçlanıyor.

MKE aynı zamanda TOLGA’ya 20 kW gücünde lazer silah sistemi de entegre etti. Bu sayede TOLGA’nın enstrüman sayısı çeşitlendirilmiş oldu.

PİRANA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edildi

Tam Boyutta Gör

Tatbikatın deniz ayağında MKE tarafından geliştirilen PİRANA KİDA da görev aldı. Daha önce DENİZKURDU-I Tatbikatı'nda bir su üstü hedefini imha eden sistem, TURNAs-2026 kapsamında ikinci kez bir tatbikat sırasında su üstü hedefine taarruz gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilen PİRANA, hedefini 100 kilogramlık harp başlığıyla tam isabetle vurdu.

PİRANA, uzaktan kumandalı veya otonom görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Sistemde RF ve uydu haberleşmesi (SATCOM) altyapısı bulunuyor. Bu sayede araç, uzak mesafelerden sevk ve idare edilebiliyor. Tek başına kullanılabilmesinin yanı sıra birden fazla aracın birlikte hareket ettiği sürü konseptine de uygun olan PİRANA, farklı deniz harekatı senaryolarında görev yapabiliyor.

PİRANA'nın açıklanan teknik özellikleri arasında 50 knotun üzerinde azami hız ve 200 deniz milinin üzerinde menzil yer alıyor. 1.200 kilogram deplasmana sahip araç, su jeti itki sistemi kullanan dizel motorla hareket ediyor ve Seviye 4 deniz durumu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

TOLGA ilk kez savaş gemisine entegre edildi: İHA ve İDA'ları vurd

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: