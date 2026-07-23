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    Tom Cruise, Top Gun'dan sonra eski bir aksiyon efsanesini daha canlandırıyor

    Top Gun: Maverick ile büyük başarı yakalan Tom Cruise, şimdi 90'larda çıkan bir diğer aksiyon efsanesini daha canlandırıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan devam filmi resmi onayı aldı.

    Tom Cruise, Top Gun'dan sonra eski bir aksiyon efsanesini daha canlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filminin yakaladığı büyük başarı, o yıllarda çıkan benzer yapımların önünü açmış oldu. Bu noktada öne çıkan filmlerden biri ise bir diğer Tom Cruise filmi olan Days of Thunder (Yıldırım Günleri) oldu. Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount, bir süredir Days of Thunder'ın devam filmi üzerinde çalışıyordu. Ortaya çıkan proje stüdyoyu tatmin etmiş olacak ki bu hafta Days of Thunder 2'ye yeşil ışık yakıldı.

    Tom Cruise, Days of Thunder 2 İçin Yeniden Direksiyonun Arkasına Geçecek

    1990 yapımı Days of Thunder'da Tom Cruise, en üst seviyede yarışma şansı yakalayan genç bir yarış pilotuna hayat veriyordu. Aynı Top Gun Maverick'te olduğu gibi burada da hikâye aynı karakterin yıllar sonraki hâline odaklanacak.

    Paramount, Days of Thunder 2'yi yönetmesi için Jonathan Levine ile anlaştı. Levine'in filmografisinde 50/50, Warm Bodies, Long Shot gibi filmler yer alıyor. Days of Thunder 2'nin senaryosunu yazması için ise daha önce Call of Duty 3: Modern Warfare gibi oyunların senaryosunu yazan Will Staples görevlendirildi.

    Yeni Days of Thunder filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabileceği belirtiliyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, yeni Days of Thunder filmini beklediğimizden de önce izleme şansı yakalayabiliriz.

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