Tom Cruise, Top Gun'dan sonra eski bir aksiyon efsanesini daha canlandırıyor

Tom Cruise, Days of Thunder 2 İçin Yeniden Direksiyonun Arkasına Geçecek
1990 yapımı Days of Thunder'da Tom Cruise, en üst seviyede yarışma şansı yakalayan genç bir yarış pilotuna hayat veriyordu. Aynı Top Gun Maverick'te olduğu gibi burada da hikâye aynı karakterin yıllar sonraki hâline odaklanacak.
Paramount, Days of Thunder 2'yi yönetmesi için Jonathan Levine ile anlaştı. Levine'in filmografisinde 50/50, Warm Bodies, Long Shot gibi filmler yer alıyor. Days of Thunder 2'nin senaryosunu yazması için ise daha önce Call of Duty 3: Modern Warfare gibi oyunların senaryosunu yazan Will Staples görevlendirildi.
Yeni Days of Thunder filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabileceği belirtiliyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, yeni Days of Thunder filmini beklediğimizden de önce izleme şansı yakalayabiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: