Tom Cruise, Top Gun'dan sonra eski bir aksiyon efsanesini daha canlandırıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filminin yakaladığı büyük başarı, o yıllarda çıkan benzer yapımların önünü açmış oldu. Bu noktada öne çıkan filmlerden biri ise bir diğer Tom Cruise filmi olan Days of Thunder (Yıldırım Günleri) oldu. Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount, bir süredir Days of Thunder'ın devam filmi üzerinde çalışıyordu. Ortaya çıkan proje stüdyoyu tatmin etmiş olacak ki bu hafta Days of Thunder 2'ye yeşil ışık yakıldı.

Tom Cruise, Days of Thunder 2 İçin Yeniden Direksiyonun Arkasına Geçecek

1990 yapımı Days of Thunder'da Tom Cruise, en üst seviyede yarışma şansı yakalayan genç bir yarış pilotuna hayat veriyordu. Aynı Top Gun Maverick'te olduğu gibi burada da hikâye aynı karakterin yıllar sonraki hâline odaklanacak.

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Paramount, Days of Thunder 2'yi yönetmesi için Jonathan Levine ile anlaştı. Levine'in filmografisinde 50/50, Warm Bodies, Long Shot gibi filmler yer alıyor. Days of Thunder 2'nin senaryosunu yazması için ise daha önce Call of Duty 3: Modern Warfare gibi oyunların senaryosunu yazan Will Staples görevlendirildi.

Yeni Days of Thunder filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabileceği belirtiliyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, yeni Days of Thunder filmini beklediğimizden de önce izleme şansı yakalayabiliriz.

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Tom Cruise, Top Gun'dan sonra bir efsaneyi daha canlandırıyor

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