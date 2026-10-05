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    Tom Cruise'un yeni filmi gişede battı: 150 milyon dolar zarar yazabilir

    Oscar ödüllü sinemacı Alejandro González Iñárritu'nun yeni filmi Digger'ı Tom Cruise markası bile kurtaramadı. Bu hafta vizyona giren film Warner Bros.'a 150 milyon dolar kaybettirebilir.

    Tom Cruise'un yeni filmi gişede battı: 150 milyon dolar zarar yazabilir Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda daha çok Görevimiz Tehlike ve Top Gun gibi aksiyon odaklı filmlerde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Tom Cruise, yıllar sonra "sanat filmi" diyebileceğimiz yapımlara geri döndü ve Oscarlı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun yeni filminde rol aldı. Tom Cruise'un yoğun makyajla adeta tanınmaz hâle geldiği Digger adlı film, 2 Ekim'de sinemaseverlerle buluştu. Ne var ki ortaya çıkan sonuç Cruise'un beklediği gibi olmadı.

    160 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Digger, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 20 milyon dolar hasılat yapabildi. Üstelik filme dair yorumlar da öyle çok olumlu değil. Filmin sevenleri olsa da hiç beğenmeyenler de var. Bu yüzden sonraki haftalarda övgülerin izleyicileri sinemalara çekmesi gibi bir durum da pek söz konusu değil. Dolayısıyla filmin gişede batması kaçınılmaz görünüyor.

    Digger, Warner Bros.'a 150 Milyon Dolar Zarar Ettirebilir

    Deadline tarafından aktarılan bilgilere göre film gişede 50 milyon dolar hasılata ulaşsa bile (ki bu noktada bu bile zor duruyor), Warner Bros.'a zararı yaklaşık 150 milyon dolar olacak. Zira şirket 160 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesinin üzerine tanıtım çalışmalarına da kayda değer bir bütçe ayırdı. Ancak tüm bunlar Digger'ı kurtarmaya yetmedi. 

    Digger'da Tom Cruise, Elon Musk benzeri bir figürü canlandırıyor. Ünlü oyuncu filmde tüm dünyayı etkileyen ekolojik bir felakete sebep olan bir petrol baronunu canlandırıyor. ABD Başkanı, giderek büyüyen bu krizi çözmesi için tam da o krize sebebiyet veren adamı görevlendiriyor. Yani Digger Rockwell'i (Cruise).

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