Tom Cruise ve Brad Pitt'in yapay zeka dövüş videosu Hollywood'u ayağa kaldırdı

Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji devi ByteDance’in geliştirdiği yapay zeka video üretim aracı Seedance 2.0, Hollywood’da büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncular Tom Cruise ve Brad Pitt’in gün batımında bir çatı üzerinde kavga ettiği 15 saniyelik hiper gerçekçi bir video, sektörde hem öfke hem de endişe yarattı.

İrlandalı yönetmen Ruairi Robinson tarafından yalnızca iki cümlelik bir komutla oluşturulan video; sinematik kamera açıları, detaylı dublör koreografisi, net ses efektleri ve atmosferik müzik kullanımıyla büyük bütçeli bir Hollywood yapımını aratmıyor. Kısa sürede viral olan içerik, yapay zeka ile üretilen ve genellikle düşük kaliteli “AI slop” olarak anılan videolara kıyasla dikkat çekici bir sıçramaya işaret ediyor.

ByteDance, Seedance 2.0’ı geçen hafta, önceki sürümün beklenen yankıyı uyandırmamasından yaklaşık iki ay sonra piyasaya sürdü. Şirket, yeni versiyonun fiziksel doğruluk, gerçekçilik ve kontrol edilebilirlik açısından önemli ölçüde geliştirildiğini ve profesyonel yaratıcı projelere uygun olduğu açıkladı. Açıklamada ayrıca üretim sürecinin daha doğal ve verimli hale geldiği, kullanıcıların adeta bir yönetmen gibi içeriklerini yönlendirebildiği belirtildi.

Sektörden sert tepki

“Deadpool” filmlerinin senaristi Rhett Reese, söz konusu videonun kendisinde “soğuk bir ürperti” yarattığını söyledi. Reese, "Bu sektörde çalışan ve kariyerlerini, hayatlarını bu işe adayan hepimiz için, bunun korkunç bir durum olduğunu düşünüyorum. Bunun her yerde iş kayıplarına yol açacağını görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Amerikan film stüdyolarını temsil eden Motion Picture Association’ın Başkanı ve CEO’su Charles Rivkin ise ByteDance’e ihlale derhal son verme çağrısında bulundu. Rivkin, Seedance 2.0’ın telif hakkıyla korunan içerikleri kitlesel ölçekte izinsiz kullandığını öne sürdü.

Sanatçı haklarını savunan Human Artistry Campaign de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, izinsiz üretilen içeriklerin kişisel özerkliğin en temel unsurlarını ihlal ettiğini belirtti.

Eğlence devi Disney, ByteDance’e ihtarname göndererek Seedance’in Disney karakterlerinden oluşan “korsan bir kütüphane” kullandığını iddia etti. Şirket, fikri mülkiyet haklarının kamu malıymış gibi sunulmasına tepki gösterdi.

Oyuncular ve sendikalar alarma geçti

Oyuncular sendikası SAG-AFTRA’nın Ulusal İcra Direktörü Duncan Crabtree-Ireland, mevcut sözleşmelerin dijital kopyalama konusunda açık ve bağlayıcı kurallar içerdiğini belirtti. Crabtree-Ireland, söz konusu videonun sendika sözleşmelerine taraf olan hiçbir stüdyo tarafından ilgili kişilerin “açık ve bilgilendirilmiş onayı olmadan” üretilemeyeceğini vurguladı.

2023’teki yazar grevinde yapay zekaya karşı güvenceler elde eden sektör çalışanları, yeni araçların bu sınırları fiilen aşabileceğinden endişe ediyor.

Temkinli yaklaşanlar da bulunuyor

“Rick and Morty” dizisinin yazar ve yapımcılarından Heather Anne Campbell ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Campbell, sosyal medyada karşılaştığı Seedance içeriklerini “çöp” olarak nitelendirerek, henüz nefes kesici ya da derinlikli bir iş görmediğini söyledi.

Ancak Reese gibi birçok sektör profesyoneli için asıl korku, stüdyoların maliyetleri düşürmek adına yapay zekayı tercih etme ihtimali. Reese, “Bir senaryoyu yapay zekaya yazdırmak bana yazdırmaktan daha ucuz olur. Korkunun kaynağı da bu” dedi.

Yapay zeka araçlarının geldiği nokta, Hollywood’da yalnızca teknolojik bir sıçrama değil; aynı zamanda telif hakları, kişisel imaj kullanımı ve istihdam geleceği üzerine yeni bir savaşın da habercisi olarak görülüyor.

