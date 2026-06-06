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    Tomb Raider: Legacy of Atlantis için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in Steam sayfası açıldı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım için paylaşılan sistem gereksinimlerinde RTX 3080 ve RX 6800 XT yer alıyor. 

    Tomb Raider: Legacy of Atlantis sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Crystal Dynamics ve Flying Wild Hog tarafından geliştirilen Tomb Raider: Legacy of Atlantis için ilk PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Unreal Engine 5 ile hazırlanan yapım, nispeten geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak.

    Tomb Raider: Legacy of Atlantis sistem gereksinimleri

    Kaçıranlar için Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in çıkış tarihi 12 Şubat 2027 olarak belirlenmiş durumda. Yayıncılık görevini ise Amazon Game Studios üstleniyor. Steam'de yer alan bilgilere göre önerilen sistem için Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600X işlemciye, 16 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartına ihtiyaç duyulacak. Ayrıca oyun için 80 GB boş depolama alanı isteniyor.

    Bununla birlikte Steam sayfasında bu donanımların hangi çözünürlük veya grafik ayarları hedef alınarak önerildiği belirtilmiş değil. Dolayısıyla RTX 3080 ve RX 6800 XT'nin 1440p, 4K veya ışın izleme etkin senaryolar için mi tavsiye edildiği henüz bilinmiyor. Minimum sistem gereksinimleri ise daha ulaşılabilir seviyede tutulmuş.

    Oyunu çalıştırmak için Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 16 GB RAM ve GeForce GTX 1070 8 GB, RTX 2060 Super ya da Radeon RX 5700 ekran kartlarından biri yeterli olacak.

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 8 GB / RTX 2060 Super / Radeon RX 5700
    • Depolama: 80 GB

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i7-9700K veya AMD Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT
    • Depolama: 80 GB

    Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Lara Croft'un 1996 yılında başlayan ilk macerasının yeniden yorumlanmış bir versiyonu olacak. Yapımda güncellenmiş çevre tasarımları, bulmacalar, keşif mekanikleri ve savaş sistemi yer alacak. Ayrıca oyunun HDR desteği, tam kontrolcü desteği, Steam başarımları ve Family Sharing özellikleriyle geleceği doğrulanırken, Denuvo kopya koruma teknolojisinin de kullanılacağı belirtiliyor.

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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