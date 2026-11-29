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Oynat Türkiye'de üretilen elektrikli Hyundai IONIQ 3, Top Gear tarafından "Yılın Küçük Otomobili" seçildi. İzmit'te üretilerek ihraç edilen model; özgün tasarımı, geniş iç hacmi ve yüksek fiyat-performans dengesiyle jüriden tam not aldı. E-GMP platformu üzerinde yükselen araç, 482 kilometreye varan menzili ve 30 dakikada yüzde 80'e ulaşan hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Başarılı otomobil, 2027 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünde de finale kalan modeller arasında yer alıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör İzmit'te üretilerek tüm dünyaya ihraç edişen yeni Hyundai IONIQ 3, bu hafta dağıtılan 2027 TopGear Ödülleri'nde öne çıkan araçlardan biri oldu. BBC Top Gear dergisi ve TopGear.com'un editör ekibi tarafından verilen ödüllerde IONIQ 3, "Yılın Küçük Otomobili" seçildi.

Top Gear jürisi, ödülün gerekçelerini detaylandırırken Hyundai IONIQ 3'ün fiyat-performans dengesini, geniş iç mekânını, özgün tasarımını ve sunduğu menzili ön plana çıkardı. Avrupa pazarına yönelik olarak tasarlanan ve İzmit'te üretilen IONIQ 3, böylece saygın bir otomobil yayını tarafından tasdiklenmiş oldu.

Bu arada IONIQ 3, 2027 Avrupa'da Yılın Otomobili (European Car of the Year) ödülünde de finale kalan yedi model arasında yer alıyor. Kazanan otomobil, 8 Ocak 2027'de Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

Türkiye'de 1.799.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan araca dair izlenimlerimizi paylaştığımız incelem videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Hyundai IONIQ 3, 497 Kilometreye Varan Menzil Sunuyor

IONIQ 3, kompakt boyutlarıyla öne çıkıyor. Model 4.155 mm uzunluk (N Line versiyonunda 4.170 mm), 1.800 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik (N Line'da 1.510 mm) ve 2.680 mm aks mesafesine sahip. Aero Hatch gövde tasarımı ve 0.263'lük düşük sürtünme katsayısı da aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Araç ülkemizde iki farklı batarya seçeneğiyle tercih edilebiliyor:

Select: 42 kWh batarya kapasitesine sahip olan bu versiyon, 146 beygir güç üretiyor ve WLTP verilerine göre yaklaşık 343 km menzil sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 8.7 saniye.

Trend: 61 kWh bataryaya sahip olan Trend versiyonu da 135 beygir güç üretiyor. WLTP verilerine göre 482 km menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlıyor.

Prime: 61 kWh batarya ile donatılan bu modelin menzili 476 km'ye kadar çıkıyor. 135 beygir güce sahip. 0'dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaşabiliyor.

N Line EVO: Serinin sportif versiyonu olan N Line EVO'da da 61 kWh batarya kullanılıyor. 135 beygir güç üreten model, 435 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Tüm versiyonlarda ön aksta yer alan ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru görev yapıyor. Azami hız 170 km/s olarak sınırlandırılmış durumda. Hyundai'nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen ve 400 voltluk elektrik mimarisine sahip olan IONIQ 3, uygun DC hızlı şarj istasyonlarında ve optimum koşullarda %10'dan %80 batarya doluluğuna 42 kWh bataryalı versiyonunda yaklaşık 29 dakikada, 61 kWh bataryalı versiyonlarında ise yaklaşık 30 dakikada ulaşıyor. Model ailesinde ayrıca 11 kW standart AC şarjın yanında 22 kW'a kadar AC şarj seçeneği de yer alıyor.

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IONIQ 3'ün iç mekanı "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesiyle tasarlandı. Direksiyonun üzerine konumlandırılan ince dijital gösterge paneli sürücünün görüş açısını yukarılara taşırken, bilgi-eğlence tarafında Android Automotive OS tabanlı yeni Pleos Connect sistemi ilk kez bu modelde yer alıyor.

IONIQ 3, donanım seviyesine göre 12.9 inç veya 14.6 inç Pleos multimedya ekranıyla geliyor; Trend paketinden itibaren bu yapıya 10 inçlik LCD dijital gösterge ekranı eşlik ediyor. Klima ve medya kontrollerinde fiziksel tuşlara yer verilirken, araç 322 litrelik ana bagaj ve 119 litrelik zemin altı Megabox ile toplam 441 litrelik depolama alanı sunuyor.

Teknoloji tarafında ise V2L sistemi, Dijital Anahtar ve Smart Sense güvenlik paketi (üst paketlerde FCA 2.0, Kör Nokta Görüntüleme ve 360° Çevre Görüş Kamerası) öne çıkıyor. Çift bölgeli elektronik klima başlangıç paketinden itibaren standartken, ısı pompası, Dijital Anahtar ve ambiyans aydınlatması Trend donanımıyla birlikte standart listesine dahil oluyor.

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Top Gear, Hyundai IONIQ 3'ü Yılın Küçük Otomobili seçti

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