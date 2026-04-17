Top Gun 3 duyuruldu; Tom Cruise geri dönecek

Tom Cruise, Top Gun 3 İçin Geri Dönüyor
Dünkü duyuruyla birlikte, Tom Cruise'un Maverick rolüyle geri döneceği de resmiyet kazanmış oldu. Oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler şimdilik açıklanmadı ama Top Gun: Maverick'te yer alan genç oyunculardan bir kısmını Top Gun 3'te de görmeyi bekleyebiliriz. Özellikle Miles Teller ve Glen Powell'ın geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Yeni Top Gun filmini, son dört Görevimiz Tehlike filmini yazıp yöneten, Top Gun: Maverick'in de senarist ekibinde yer alan Christopher McQuarrie hazırlıyor. İşin ilginci dünkü duyuruda yönetmen Joseph Kosinski'ye dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Top Gun: Maverick'te etkileyici bir iş ortaya koyduktan sonra F1 filmini yöneten Kosinski, şu anda F1'in devam filmiyle meşgul. Ayrıca hazırlık aşamasında başka projeleri de bulunuyor. Bu yüzden Top Gun 3'te yönetmen koltuğunda Kosinski yerine McQuarrie'nin oturabileceği konuşuluyor. Neticede Quarrie, kamera arkasında da kendisini kanıtlamış bir isim.