Top Gun 3 duyuruldu; Tom Cruise geri dönecek

Tam Boyutta Gör İlk filmden yıllar sonra gelen Top Gun: Maverick'in gişede 1.5 milyar dolara ulaşması, Top Gun'ı bir anda çok daha popüler bir seriye dönüştürdü. Hâl böyle olunca üçüncü filmin çekilmesi de kaçınılmaz oldu. Nitekim geçtiğimiz aylarda gelen haberler, Top Gun 3 için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı. O günden beri hazırlık süreci devam eden Top Gun 3, dün Cinema-Con'da resmi olarak duyuruldu.

Tom Cruise, Top Gun 3 İçin Geri Dönüyor

Dünkü duyuruyla birlikte, Tom Cruise'un Maverick rolüyle geri döneceği de resmiyet kazanmış oldu. Oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler şimdilik açıklanmadı ama Top Gun: Maverick'te yer alan genç oyunculardan bir kısmını Top Gun 3'te de görmeyi bekleyebiliriz. Özellikle Miles Teller ve Glen Powell'ın geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Top Gun filmini, son dört Görevimiz Tehlike filmini yazıp yöneten, Top Gun: Maverick'in de senarist ekibinde yer alan Christopher McQuarrie hazırlıyor. İşin ilginci dünkü duyuruda yönetmen Joseph Kosinski'ye dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Top Gun: Maverick'te etkileyici bir iş ortaya koyduktan sonra F1 filmini yöneten Kosinski, şu anda F1'in devam filmiyle meşgul. Ayrıca hazırlık aşamasında başka projeleri de bulunuyor. Bu yüzden Top Gun 3'te yönetmen koltuğunda Kosinski yerine McQuarrie'nin oturabileceği konuşuluyor. Neticede Quarrie, kamera arkasında da kendisini kanıtlamış bir isim.

Top Gun 3 geliyor; Tom Cruise geri dönecek

