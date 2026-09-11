Toplam değeri 3.500 TL'den fazla 6 oyun, Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Borderlands 4 ve F1 25 2026 Edition başta olmak üzere 6 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 6 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 14 Eylül'e kadar Borderlands 4, F1 25 2026 Edition, Surviving Mars: Relaunched ve CarX Drift Racing Online'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar ise Dustborn ve EA Sports Madden NFL 27 olacak.

Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun 13 Eylül Pazar gecesine kadar geçerli olacağını söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Borderlands 4: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

F1 25 2026 Edition: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Surviving Mars: Relaunched: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

CarX Drift Racing Online: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Dustborn: 2 saat deneme sürümü

EA Sports Madden NFL 27: Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Toplam değeri 3.500 TL'den fazla 6 oyun, Xbox'ta ücretsiz!

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