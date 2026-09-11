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    Toplam değeri 3.500 TL'den fazla 6 oyun, Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz

    Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Bu hafta birbirinden eğlenceli 6 oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Oyunların toplam değeri ise 3.500TL'den fazla.

    Toplam değeri 3.500 TL'den fazla 6 oyun, Xbox'ta ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Borderlands 4 ve F1 25 2026 Edition başta olmak üzere 6 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox'ta 6 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 14 Eylül'e kadar Borderlands 4, F1 25 2026 Edition, Surviving Mars: Relaunched ve CarX Drift Racing Online'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar ise Dustborn ve EA Sports Madden NFL 27 olacak.

    Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun 13 Eylül Pazar gecesine kadar geçerli olacağını söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. 

    • Borderlands 4: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • F1 25 2026 Edition: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Surviving Mars: Relaunched: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    •  CarX Drift Racing Online: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Dustborn: 2 saat deneme sürümü
    • EA Sports Madden NFL 27: Tüm Xbox

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

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