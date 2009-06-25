Toshiba 320GB ve 500GB kapasiteli yeni harici sürücülerini duyurdu

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Japon elektronik devi Toshiba'nın depolama cihazları bölümü hazırladığı yeni harici sürücülerini duyurdu. Firmanın 320GB ve 500GB kapasiteli yeni sürücüleri 16.6 x 81 x 127 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığındalar. Yüksek performans için 8MB kapasiteli ön bellek birimine sahip olan yeni sürücüler USB 2.0 ara birimine destek veriyorlar.

Dört farklı renk seçeneğine sahip olan ve Windows tabanlı sistemlerin yanı sıra Mac'lerde de çalışabilen yeni sürücüler, NTI Backup Now EZ ve Shadow 4 isimli yedekleme yazılımlarıyla geliyorlar. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak 320GB ve 500GB kapasiteli harici sürücülerin 120$ ve 150$ seviyesinden kullanıcılar ile buluşacağı açıklandı.