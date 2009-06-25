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Toshiba 320GB ve 500GB kapasiteli yeni harici sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 320GB ve 500GB kapasiteli yeni harici sürücülerini duyurdu
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Japon elektronik devi Toshiba'nın depolama cihazları bölümü hazırladığı yeni harici sürücülerini duyurdu. Firmanın 320GB ve 500GB kapasiteli yeni sürücüleri 16.6 x 81 x 127 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığındalar. Yüksek performans için 8MB kapasiteli ön bellek birimine sahip olan yeni sürücüler USB 2.0 ara birimine destek veriyorlar.

Dört farklı renk seçeneğine sahip olan ve Windows tabanlı sistemlerin yanı sıra Mac'lerde de çalışabilen yeni sürücüler, NTI Backup Now EZ ve Shadow 4 isimli yedekleme yazılımlarıyla geliyorlar. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak 320GB ve 500GB kapasiteli harici sürücülerin 120$ ve 150$ seviyesinden kullanıcılar ile buluşacağı açıklandı.


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omkkio 10 yıl
usb bağlantı kullandıktan sonra ön bellek 8 olmuş 16 olmuş fark yapmaz. Harici disk hızları artık usb 2.0 kapasitesini çoktan aştı. 3yıllık garanti iyiymiş ama TOSHIBA bu garanti işini abarttı tebrik ediyor diğer firmalara örnek olmasını umuyorum.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler ,yeniliklere yetişemiyoruzki
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Python 10 yıl
sadece usb olması köt gibi en azından tasarımdan cok firewire olsaymış daha iyi olabilirmiş
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EhrimeN 10 yıl
Tasarımları gerçekten çok hoş.
Harici Disk'e yatırım yapan firma sayısı çoğalıyor.
Toshiba elbette çok yeni değil ama yeni katılan firmalar arasında, ya da Türkiyeye yeni gelmiştir bilemiyorum.
En son LG'ye rastladım Hepsiburadada.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
brakın su harici çözümleride bir an once SSD ye odaklanın
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