Toshiba 43nm üretim teknolojisiyle SLC NAND flash yongası üretmeye başlıyor

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Önümüzdeki sene içerisinde Cell işlemcisini 40/45nm üretim sürecine dahil etmeyi planlayan Toshiba, NAND flash üretiminde de nanometrik küçülmeye devam ediyor. Yapılan haberlere göre firma, 43nm üretim teknolojisiyle SLC (single-level cell) NAND flash üretimine başlamak için hazır.

512Mb - 64Gb gibi oldukça geniş bir kapasite aralığında ve 3.3v geriliminde çalışan 14 x 18 mm'lik 16 yonga hazırlayacak olan Toshiba, kendi hazırladığı MLC'lere kıyasla yeni yongaların 2.5 kat daha yüksek yazma hızı sunacağını belirtiyor.

Ofis otomasyon sistemlerinde, cep telefonlarında, bazı taşınabilir medya oynatıcılarında, sunucularda ve diğer cihazlarda kullanılması beklenen 43nm'lik yogaların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor.