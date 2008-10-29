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Toshiba 43nm üretim teknolojisiyle SLC NAND flash yongası üretmeye başlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 43nm üretim teknolojisiyle SLC NAND flash yongası üretmeye başlıyor
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Önümüzdeki sene içerisinde Cell işlemcisini 40/45nm üretim sürecine dahil etmeyi planlayan Toshiba, NAND flash üretiminde de nanometrik küçülmeye devam ediyor. Yapılan haberlere göre firma, 43nm üretim teknolojisiyle SLC (single-level cell) NAND flash üretimine başlamak için hazır.

512Mb - 64Gb gibi oldukça geniş bir kapasite aralığında ve 3.3v geriliminde çalışan 14 x 18 mm'lik 16 yonga hazırlayacak olan Toshiba, kendi hazırladığı MLC'lere kıyasla yeni yongaların 2.5 kat daha yüksek yazma hızı sunacağını belirtiyor.

Ofis otomasyon sistemlerinde, cep telefonlarında, bazı taşınabilir medya oynatıcılarında, sunucularda ve diğer cihazlarda kullanılması beklenen 43nm'lik yogaların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor.


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muratti 11 yıl
Günümüz teknolojisiyle 1nm ye çat diye iniliyormu bi sor bakalım :))
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
1nm ye insinler artık ya ne bu 45 43 tam bi saçmalık
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XivA 11 yıl
Bunları artık ucuz ssd lerde görmek istiyoruz.
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max975 11 yıl
ssdlerde teknoloji gelişiyor
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