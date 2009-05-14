Toshiba, 512GB SSD'li ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırladı

Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Toshiba, Dynabook serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesine 512GB SSD sürücü kullanan yeni bir model ekledi. Asus'un ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı 512GB SSD'li S121modelinden sonra Toshiba da benzer bir adım atarak aynı kapasitede SSD'ye sahip yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın dynabook SS RX2/WAJ isimli yeni modeli, sadece 1.095 gram ağırlığında yani bir netbook ağırlığında fakat netbook'lardan çok daha güçlü.

Intel'in Montevina kod adlı Centirno 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayara 1.4GHz'de çalışan, düşük güç tüketimli Core 2 Duo SU9400 işlemcisi güç veriyor. 3GB bellek kapasitesine ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine (GMA X4500M HD) sahip olan dizüsüt bilgisayarda 1280x800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1" LCD ekran kullnılıyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcısı, Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi detayların yer aldığı sistem SSD'si ile öne çıkıyor.

Açıklanan bilgilere göre dynabook SS RX2/WAJ modelinde kullanılan ve yine Toshiba tarafından üretilen 512GB kapasiteli SSD, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash yongalarını temel aıyor. Yüksek kapasitesininin ve düşük güç tüketiminin yanı sıra performansıyla da dikkat çeken SSD'nin 230MB/sn okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista veya Windows XP ile tercih edilebilecek dizüstü bilgisayarın, 12 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor.

Japonya'da satışa sunulan Toshiba dynabook SS RX2/WAJ'nin fiyatı Office Professional 2007 SP1'li versiyonu için 4426$, standart versiyon içinse 4164$ olarak belirlenmiş.