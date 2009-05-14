Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, 512GB SSD'li ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba, 512GB SSD'li ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırladı
Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Toshiba, Dynabook serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesine 512GB SSD sürücü kullanan yeni bir model ekledi. Asus'un ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı 512GB SSD'li S121modelinden sonra Toshiba da benzer bir adım atarak aynı kapasitede SSD'ye sahip yeni modelini kullanıma sunuyor. Firmanın dynabook SS RX2/WAJ isimli yeni modeli, sadece 1.095 gram ağırlığında yani bir netbook ağırlığında fakat netbook'lardan çok daha güçlü.

Intel'in Montevina kod adlı Centirno 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayara 1.4GHz'de çalışan, düşük güç tüketimli Core 2 Duo SU9400 işlemcisi güç veriyor. 3GB bellek kapasitesine ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine (GMA X4500M HD) sahip olan dizüsüt bilgisayarda 1280x800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1" LCD ekran kullnılıyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcısı, Gigabit Ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi detayların yer aldığı sistem SSD'si ile öne çıkıyor.

Açıklanan bilgilere göre dynabook SS RX2/WAJ modelinde kullanılan ve yine Toshiba tarafından üretilen 512GB kapasiteli SSD, MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash yongalarını temel aıyor. Yüksek kapasitesininin ve düşük güç tüketiminin yanı sıra performansıyla da dikkat çeken SSD'nin 230MB/sn okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista veya Windows XP ile tercih edilebilecek dizüstü bilgisayarın, 12 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor.

Japonya'da satışa sunulan Toshiba dynabook SS RX2/WAJ'nin fiyatı Office Professional 2007 SP1'li versiyonu için 4426$, standart versiyon içinse 4164$ olarak belirlenmiş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wrhost 10 yıl
512 GB SSD bir işe yaramaz o sınıfdaki laptop için . Sadece windowsun açılma süresi düşük olur onun yanında genel kullanım için bir işe yaracağını düşünmüyor . 512 GB SSD abartı ötesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Tam hayalimdeki bilgisayar... Ama aşırı aşıyor beni...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neron23 10 yıl
Oyun, grafik performansı beklemek yanlış ise sadece intte gezip ofis uygulamaları çalıştıracaksa neden o kadar para bayılalım. :D Aynı uygulamalar için eee pc alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
İşlemciye laf etmek yanlış çünkü sahip olduğu çalışma voltajı ve frekansıyla 10W güç tüketimi mevcut (popüler Core 2 Duo mobile işlemcilerin TDP'leri 25-35W arasında değişir). Adamlar 1095 gr ağırlığında 12.1" ekranı ve dahili DVD yazıcısı bir laptop yaptıysa karbon, titanyum gibi hafif, sağlam ve pahalı maddeleri kullanmışlardır. Ekranda da güç tüketimi ve inceliğe katkıda bulunmak için LED'den yana tercih yapılmıştır. Özellikleriyle oldukça etkileyici fakat anavatanında bile 4000 dolardan fazla olan etiketi biraz yüksek kaçıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
satış taktiğini arkadaşım hiç bi bilmiyormusunuz pehh ssd 512gb var dicekler basacaklar parayı tabiki ordan ssd çıkar 60gb hdd koy 1000 dolar olur ora hahaa bilmeyenlere abi bunda ssd var hdd den 10 kat hızlı diyip kazıklıcaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
musasm yazdığın saçma gerçekten o parçalar o kadar para etmiyor..o kadar para veriyorsan performans alcaksın...4500$ veren adam performans beklemeli bence helede türkiyede..12 saat pil ömrü varmış çokda tın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halepce 10 yıl
klasik bir ofis bilgisayarı düzeyindeki donanımlara neden 512 SSD takmışlar ben de anlamadım. Ama pi ömrü bayaa iyiymiş hakkaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musasm 10 yıl
Asıl herşeyi performans odaklı değerlendiren rütbe meraklılarına allahtan akıl fikir diliyorum. O bileşenlerle tam mobilize bir notebook çıkarmış Toshiba. Çok uzun süre pil ile kullanabilecek bir notebook.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
4426$ para bayıl GMA X4500M gibi fort bi ekran kartı, 1.4GHZ gibi yawaş ötesi bir işlemci kullan.. buna para verene allah akıl fikir versin diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

4426$ para bayıl GMA X4500M gibi fort bi ekran kartı, 1.4GHZ gibi yawaş ötesi bir işlemci kullan.. buna para verene allah akıl fikir versin diyorum.

Bununla zaten oyun,grafik tasarım performansı beklemek yanlış.
Bilgisayarın bileşenleri küçük boyuttaki bir notebook için uygun.SSD dışında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17059 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dizüstü bilgisayar, laptop ve
3 etiket daha ssd toshiba Notebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim