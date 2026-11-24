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Oynat Toshiba, otomobillerdeki mekanik rölelerin yerini alacak yeni fotovoltaik optokuplör teknolojisi TLX9909’u duyurdu. Bu yeni bileşen, dahili kızılötesi LED ışığını elektriğe dönüştürerek mekanik parça olmadan akım kontrolü sağlıyor. Batarya yönetim sistemleri ve şarj üniteleri için geliştirilen ürün, yüksek sıcaklık ve zorlu otomotiv koşullarına tam uyum gösteriyor. Böylece araçlarda temas sorunları önlenirken çok daha uzun ömürlü ve güvenilir bir elektronik yapı elde ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Otomobillerde kullanılan elektronik sistemler giderek daha karmaşık hâle gelirken, bu sistemlerdeki elektrik akışını kontrol eden bileşenlerin güvenilirliği de giderek önem kazanıyor. Bu noktada geleneksel mekanik rölelerin yerini, hareketli parça içermeyen ve elektrik akışını yarı iletkenler üzerinden kontrol eden katı hâl röleleri (SSR) almaya başlıyor. Japon teknoloji şirketi Toshiba da otomotiv sektöründe kullanılmak üzere geliştirdiği yeni bir bileşenle bu alana yönelik çözümlerini genişletiyor.

Toshiba, Otomobiller İçin Yeni Nesil Fotovoltaik Çıkışlı Optokuplör Geliştirdi

Toshiba'nın TLX9909 adını verdiği yeni fotovoltaik çıkışlı optokuplör, otomotiv sistemlerinde kullanılan katı hâl rölelerini kontrol etmek üzere tasarlandı. Cihaz, içerisinde bulunan kızılötesi LED'in ürettiği ışığı bir dizi fotodiyot üzerine yönlendiriyor. Bu fotodiyotlar ışığı elektrik enerjisine dönüştürerek harici bir MOSFET'i (metal oksit yarı iletken alan etkili transistör) çalıştıracak gerilimi üretiyor. Böylece röledeki elektrik akışı, mekanik bir anahtara ihtiyaç duyulmadan yarı iletken üzerinden kontrol edilebiliyor.

TLX9909, 25 santigrat derece sıcaklıkta ve 10 mA LED giriş akımında tipik 17,5 V açık devre gerilimi ve 20 µA kısa devre akımı sunuyor. Bu değerlerin minimum seviyeleri ise sırasıyla 13,5 V ve 8 µA olarak açıklandı. Toshiba, yeni bileşenin otomotiv elektroniği için geliştirilen AEC-Q101 güvenilirlik standardıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Bu da ürünün otomobillerdeki zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde tasarlandığını gösteriyor.

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Yeni optokuplörün özellikle batarya yönetim sistemleri (BMS), araç içi şarj cihazları (OBC) ve inverter ünitelerinde kullanılması hedefleniyor. Geleneksel mekanik rölelerde zamanla kontak aşınması ve temas sorunları yaşanabiliyor. Hareketli parça içermeyen katı hâl röleleri ise bu tür mekanik sorunları ortadan kaldırarak daha uzun kullanım ömrü, daha küçük boyutlar ve daha yüksek güvenilirlik sunabiliyor. Toshiba da TLX9909 ile otomotiv sistemlerinde bu avantajların elde edilmesini amaçlıyor.

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Toshiba'dan otomobillerde kullanılacak yeni röle teknolojisi

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