Toshiba günlük kullanım için Satellite serisi iki yeni dizüstü bilgisayar hazırladı

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Japonya merkezli dünya teknoloji devlerinden Toshiba, günlük kullanım için hazırladığı Satellite serisi iki yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Gelen bilgilere göre firmanın yeni modellerinden Satellite L500 15.6-inç, Satellite L550 modeli ise 17.3-inç ekrana sahip. Tasarım özellikleri itibariyle serinin geleneksel çizgilerini koruyan dizüstü bilgisayarların tercihe göre Intel Celeron, Pentium, Core 2 Duo veya AMD Athlon, Turion, Turion Ultra işlemcileriyle konfigüre edebilecekleri açıklandı.

Kullanıcılara bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı konfigürasyon seçeneklerinin sunulduğu Satelllite L500 ve Satellite L550 modellerinde, 500GB'a kadar sabit disk seçeneği sunulduğu yine bellek konusunda da farklı alternatiflerin bulunduğu bildirildi. Ayrıca kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de destek veren dizüstü bilgisayarlardan L500 modelinde 1366x768, L550 modelinde ise 1600x900 piksel ekran çözünürlüğünü desteklendiği belirtildi.

Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını kalite, tasarım ve maliyet ekseninde karşılamaları amacıyla hazırlandığı belirtilen yeni dizüstü bilgisayarların satışına önümüzdeki ay başlanması bekleniyor.

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