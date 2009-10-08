Toshiba, Windows Mobile 6.5 destekli K01 ve K02 modellerini CEATEC'de sergiledi



(Toshiba K01)



(Toshiba K02)

Toshiba'nın yeni yol haritası kapsamında açıkladığı K01 ve K02 kod adlı akıllı telefonları Japonya'da düzenlenen CEATEC 2009 etkinliğinde teknoloji meraklılarına sergilendi.

Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmayan cihazlardan K01'in Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanacağı ve 4.1 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı söyleniyor. 15 mm kalınlıktaki K01'in kızaklı yapısı Nokia N900'ü andırıyor.

Sergilenen bir diğer model K02'de ise fotoğraftan görülebileceği gibi iki adet ekran bulunuyor ve K01 ile aynı işletim sistemini paylaşıyor. Toshiba'nın K01'i 2009 sonuna doğru; K02'yi de 2010 yılında tanıtacağı öngörülüyor.