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Toshiba, Windows Mobile 6.5 destekli K01 ve K02 modellerini CEATEC'de sergiledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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(Toshiba K01)


(Toshiba K02)

Toshiba'nın yeni yol haritası kapsamında açıkladığı K01 ve K02 kod adlı akıllı telefonları Japonya'da düzenlenen CEATEC 2009 etkinliğinde teknoloji meraklılarına sergilendi.

Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmayan cihazlardan K01'in Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanacağı ve 4.1 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı söyleniyor. 15 mm kalınlıktaki K01'in kızaklı yapısı Nokia N900'ü andırıyor.

Sergilenen bir diğer model K02'de ise fotoğraftan görülebileceği gibi iki adet ekran bulunuyor ve K01 ile aynı işletim sistemini paylaşıyor. Toshiba'nın K01'i 2009 sonuna doğru; K02'yi de 2010 yılında tanıtacağı öngörülüyor.


http://www.akihabaranews.com/en/news-19031-%5BCEATEC+09-+Live%5DToshiba+Dynapocket+and+TransferJet.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanak 10 yıl
bunlar mini netbook olmuş
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danGerfuLL 10 yıl
Cebe girecek gibi değil bu cihazlar. WM'de parmakla kullanımı kolay hale getirmek için ekranı büyütmek son zamanların pratik çözümlerinden sanırım. HTC HD2'de 4.3 inç; ancak bunlar çantayla taşınacak aletler.
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ŞahEser 10 yıl
biraz kibar ufak cihazlar yapın ya
yakında notebook gibi cep telefonları çıkaracaklar
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