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Toshiba'dan 18.4 inç'lik Satellite P500-ST5807

Toshiba'dan 18.4 inç'lik Satellite P500-ST5807
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
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14
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Toshiba, Satellite serisine 18.4 inç'lik yeni bilgisayarı P500-ST5807'yi dahil ediyor. Toshiba Satellite serisinin yeni üyesi şık tasarıma ve yüksek performans veren donanım özelliklerine sahip olara üretilecek. Satellite P500-ST5807, Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7-720QM işlemcileri ile donatılabiliyor. Sistem belleğinin 4GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarlarda maksimum 8GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. 320 GB depolama alanına sahip olan bilgisayarlarda SSD disk opsiyonu da ihmal edilmemiş. Intel HD entegre grafik işlemcileri standart olarak kullanılırken, kişiselleştirme tercihleri arasında NVIDIA GeForce 310M ve NVIDIA GeForce 330M yer alıyor. 18.4 inç boyutundaki ekranın 1680x945 (HD+) çözünürlük sunacağı açıklandı.

Toshiba'nın 18.4 inç boyutlu Satellite P500-ST5807 dizüstü bilgisayarının standart modelinin 800$ fiyat etiketiyle satılacağı ve kişiselleştirme seçeneklerine bağlı olarak fiyatın değişeceği belirtildi.


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Last_Requiem 9 yıl
Çok güzel bir tasarıma sahip.
Qosmio'nun tasarımına çok yakın.
Yeni dizüstü bilgisayar almayı düşünenler için tavsiye edebilirim.
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sertacaygun 9 yıl
1100$'dan TR'ye giriş yaparsa şahane bence.
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YALNIZ EFE 9 yıl
Vatan'da gördüm. 4.500 tl fiyat. Fakat bu modelmi idi bilmiyorum. 18.4" ekran. 1920 x 1200 çözünürlük. Deli makina.
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acbold 9 yıl
yapıyorlarda.ekran kartları foss oluyor ucuz modellerin :D f/p bir ürün çıkarsa evden koşarak gidicem almaya xD
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Batuist 9 yıl
Dizüstü bilgisayardaki en favori markam... çok oturaklı dizüstleri yapıyor..
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@baysan240
haberde adı geçen bilgisayarın standart donanım bileşenleri şu şekilde belirtiliyor:
Intel Core i3- 330m 2.13 Ghz
4GB DDR3
320 GB HDD
Intel Graphics Media Accelerator HD
bu şekilde 800$'dan başlıyor fiyatı ve kişiselleştirmelerle birlikte fiyatta değişiyor..
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baysan240 9 yıl
teşekürler
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DavutGENC 9 yıl
Adamlar nvdia dan alıyor cünkü nvida nın verdigi destegi ati tarafı vermiyor
mesut cevik gtx480 için bişey demişti hatırlayanlar iyi bilir.
aynısı arkadaşlar kimse kendini kandırmasın
nvidia = intel intel = nvidia
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resler 9 yıl
Gerçekten çok şık olmuş. AMD işlemci ve ATI ekran kartlı modelini yaparlarsa alırım.
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DH Misafiri 9 yıl
hay intel kadar kafanıza taş düşsün! :(
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baysan240 9 yıl
ŞİMDİ BU MAKİNANIN BAZ MOLEDİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR ACABA BEN ANLAMDIM YAW ? ÇOK YUVARLAK CÜMLELER KURULMUŞ O ZAMAN NİYE FİYAT YAZILIYORKİ ?
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