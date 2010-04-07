Toshiba'dan 18.4 inç'lik Satellite P500-ST5807

Toshiba, Satellite serisine 18.4 inç'lik yeni bilgisayarı P500-ST5807'yi dahil ediyor. Toshiba Satellite serisinin yeni üyesi şık tasarıma ve yüksek performans veren donanım özelliklerine sahip olara üretilecek. Satellite P500-ST5807, Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7-720QM işlemcileri ile donatılabiliyor. Sistem belleğinin 4GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarlarda maksimum 8GB DDR3 bellek desteği bulunuyor. 320 GB depolama alanına sahip olan bilgisayarlarda SSD disk opsiyonu da ihmal edilmemiş. Intel HD entegre grafik işlemcileri standart olarak kullanılırken, kişiselleştirme tercihleri arasında NVIDIA GeForce 310M ve NVIDIA GeForce 330M yer alıyor. 18.4 inç boyutundaki ekranın 1680x945 (HD+) çözünürlük sunacağı açıklandı.

Toshiba'nın 18.4 inç boyutlu Satellite P500-ST5807 dizüstü bilgisayarının standart modelinin 800$ fiyat etiketiyle satılacağı ve kişiselleştirme seçeneklerine bağlı olarak fiyatın değişeceği belirtildi.