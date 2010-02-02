Toshiba'dan döndürülebilir ekranlı yeni dizüstü bilgisayar: Portégé M780

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Dizüstü bilgisayar pazarının güçlü oyuncularından Toshiba, ürün gamını yeni bir tablet bilgisayarla genişletmeye hazırlanıyor. Portégé serisi altında hazırlanan M780 model isimli yeni dizüstü bilgisayar, 1200 x 800 piksel çözünürlüğünde ve 12.1-inç büyüklüğünde döndürülebilir LED backlit erana sahip.

Arrendale kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Core i3 veya Core i5 serisi işlemcilerle donatılabilecek. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak 2.5-inç boyutunda sabit disk veya SSD sürücü ile donatılabilecek tablet bilgisayar, 2 Kg civarında bir ağırlığa sahip.

Çevresel koşullara dayanıklı kasa ve dökülmelere karı körümeli tuş takımıyla donatılan Portégé M780'nin 305 x 239 x 39.4 mm boyutlarında olduğu açıklandı. Diğer özellikleri arasında entegre internet kamerası, 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1 ve opsiyonel parmak izi okuyucu yer alan tablet bilgisayar, Computrace donanım ve yazılım kurtarma servisiyle birlikte sunuluyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel çözümü (Graphics HD) ile birlikte gelen ve optik sürücü ile birlikte sunulan Portégé M780'e işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. EMEA bölgesinde yani Avrupa, Ortadoğu ve Afrika satışına ikinci çeyrekte başlanacak tablet bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.