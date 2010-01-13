Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan evrensel USB çoklayıcısı: dynadock V

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba'dan evrensel USB çoklayıcısı: dynadock V
Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Toshiba, hazırladığı yeni USB çoklayıcısıyla tek bir cihazda pek çok ihtiyacı gidermeyi hedefliyor. Notebook kullanıcıları için hazırlanan dynadock V isimli yeni çoklayıcı, bilgisayarlarla bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor. Üzerinde dört adet USB 2.0 portu bulunan evrensel çoklayıcıda entegre grafik yongası da bulunuyor ve bu sayede DVI portu üzerinden 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlanabiliyor. Ayrıca ethernet portu ve ses giriş/çıkışlarına da sahip olan dynadock V ile dizüstü bilgisayarınızı çoklu monitör desteği sunan bir iş istasyonuna çebirebilmeniz mümkün.

Toshiba dynadock V, Şubat ayında 119$'lık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
iyi düşünülmüş bir ürün..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bitdefender ile Bilgi Güvenliği üzerine söyleşi 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim