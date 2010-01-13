Toshiba'dan evrensel USB çoklayıcısı: dynadock V

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Japon elektronik devi Toshiba, hazırladığı yeni USB çoklayıcısıyla tek bir cihazda pek çok ihtiyacı gidermeyi hedefliyor. Notebook kullanıcıları için hazırlanan dynadock V isimli yeni çoklayıcı, bilgisayarlarla bağlantısını USB ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor. Üzerinde dört adet USB 2.0 portu bulunan evrensel çoklayıcıda entegre grafik yongası da bulunuyor ve bu sayede DVI portu üzerinden 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlanabiliyor. Ayrıca ethernet portu ve ses giriş/çıkışlarına da sahip olan dynadock V ile dizüstü bilgisayarınızı çoklu monitör desteği sunan bir iş istasyonuna çebirebilmeniz mümkün.

Toshiba dynadock V, Şubat ayında 119$'lık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunulacak.