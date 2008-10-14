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Toshiba'dan yeni tablet bilgisayar: Portégé M750

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan yeni tablet bilgisayar: Portégé M750
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Geçtiğimiz günlerde WiMAX destekli ilk dizüstü bilgisayarlarını duyuran Toshiba, ürün gamına yeni bir Tablet PC ekledi. Firmanın Portégé M750 isimli yeni modeli, Intel'in Centrino 2 platformunu temel alıyor ve bulunduğu segmentin en büyük özelliği gereği döndürülebilir ekran ile birlikte geliyor.

LED-backlit teknolojili, 12.1" büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sisteme tercihe göre Core 2 Duo P8400 veya P8600 işlemcileriyle satın alınabiliyor. 2GB'lık sistem belleği ile gelen bilgisayarda depolama çözümü olaraksa 160GB'lık sabit disk kullanılmış.

Belirttiğimiz üzere Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayar'da grafik işlemci olarak Intel'in DirectX 10 destekli en yeni modeli olan GMA X4500MHD kullanılıyor. Çok formatlı süper-ince DVD yazıcıya sahip olan Portégé M750, WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği de sunuyor.

EasyGuard isimli bakım yazılımıyla birlikte gelen Tablet PC, 32-bit veya 64-bit'lik Windows Vista Business SP1/Windows XP Pro işletim sistemleriyle alınabilecek Portégé M750, 1699$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşuyor.

Toshiba'dan yeni tablet bilgisayar: Portégé M750
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curufperlit 11 yıl
ya bu paralara bu cihazlar bana gore asırı gereksız alanlar neden alır cok merka edıyorum bozulmaya cok elverıslerıde cabası gider msi gx630 alır ucarım yada 600 dolara bunun yapabılecegı her ısı rahatlıkla yapacak bır pc alırım
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