Toshiba'dan yeni tablet bilgisayar: Portégé M750

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde WiMAX destekli ilk dizüstü bilgisayarlarını duyuran Toshiba, ürün gamına yeni bir Tablet PC ekledi. Firmanın Portégé M750 isimli yeni modeli, Intel'in Centrino 2 platformunu temel alıyor ve bulunduğu segmentin en büyük özelliği gereği döndürülebilir ekran ile birlikte geliyor.

LED-backlit teknolojili, 12.1" büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sisteme tercihe göre Core 2 Duo P8400 veya P8600 işlemcileriyle satın alınabiliyor. 2GB'lık sistem belleği ile gelen bilgisayarda depolama çözümü olaraksa 160GB'lık sabit disk kullanılmış.

Belirttiğimiz üzere Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayar'da grafik işlemci olarak Intel'in DirectX 10 destekli en yeni modeli olan GMA X4500MHD kullanılıyor. Çok formatlı süper-ince DVD yazıcıya sahip olan Portégé M750, WiFi ve Bluetooth 2.1 desteği de sunuyor.

EasyGuard isimli bakım yazılımıyla birlikte gelen Tablet PC, 32-bit veya 64-bit'lik Windows Vista Business SP1/Windows XP Pro işletim sistemleriyle alınabilecek Portégé M750, 1699$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşuyor.