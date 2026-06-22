Toy Story 5'ten rekor başlangıç: Serinin en iyisi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), bu hafta beşinci filmiyle sinemalara döndü. Altı yıl aranın ardından gelen yeni Toy Story filmi, tahmin edildiği gibi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak bu ilgi beklenenden de büyük oldu. Açılış hafta sonunda dünya genelinde 312 milyon dolar hasılat yapan Toy Story 5, böylece gişede 2026'nın en iyi açılışını yapan film oldu.

Film ayrıca seri adına yeni bir rekora da imza attı. ABD'de 160 milyon dolar hasılatla açılış yapan Toy Story 5, böylece bir önceki filmi geride bırakarak serinin en iyi açılış yaptı. Ayrıca tüm animasyon filmleri arasında da ikinci sırayı aldı (İlk sırada 182.7 milyonla The Incredibles 2 var).

Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam ediyor.

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Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarının bu kez yeni bir rakibi var: Lilypad adlı bir tablet. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıran bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.

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