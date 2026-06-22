Toy Story 5'ten rekor başlangıç: Serinin en iyisi

Film ayrıca seri adına yeni bir rekora da imza attı. ABD'de 160 milyon dolar hasılatla açılış yapan Toy Story 5, böylece bir önceki filmi geride bırakarak serinin en iyi açılış yaptı. Ayrıca tüm animasyon filmleri arasında da ikinci sırayı aldı (İlk sırada 182.7 milyonla The Incredibles 2 var).
Toy Story 5, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor
Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam ediyor.
Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarının bu kez yeni bir rakibi var: Lilypad adlı bir tablet. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıran bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Andrew Stanton (Wall-e, Finding Nemo) oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel