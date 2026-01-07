Toyota, 2025'te Türkiye'de yeni bir satış rekoruna imza attı

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Toyota, geçtiğimiz yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Binek araç satışlarını yüzde 47 artıran markanın 2025’te en çok tercih edilen binek modelleri sırasıyla 35 bin 906 adet ile Corolla Sedan, 25 bin 215 adet ile Toyota C-HR Hybrid ve 12 bin 6 adet ile Corolla Cross Hybrid oldu.
Hafif ticaride en çok büyüyen marka oldu
Hibritte lider değişmedi
Binek araçlarında tüm segmentlerde tam hibrit model sunan Toyota, 2025 yılını da hibrit araçların lideri olarak tamamladı. Binek araç satışlarının yüzde 71'ini hibrit olarak gerçekleştiren şirket, tam hibrit segmentinde yüzde 71 pazar payıyla açık ara liderliğini devam ettirdi. Genel olarak hibrit segmentinde de Toyota'nın yüzde 19 pay ile liderliği sürdü. 54 bin 618 adetlik hibrit satışına imza atan Toyota, tüm zamanların en yüksek hibrit satışını gerçekleştirdi.