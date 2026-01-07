Giriş
    Toyota, 2025'te Türkiye'de yeni bir satış rekoruna imza attı

    Toyota, geçtiğimiz yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Böylece, toplam satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 51 artış sağladı.

    Toyota, 2025 yılını yeni bir satış rekoruyla tamamladı. Şirket, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 92 bin 381 adet satış gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 51 artış sağladı. Toplam pazar payını artırarak yüzde 6,7’ye çıkaran marka, 2025’in en çok tercih edilen üçüncü otomobil markası oldu.

    Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Toyota, geçtiğimiz yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Binek araç satışlarını yüzde 47 artıran markanın 2025’te en çok tercih edilen binek modelleri sırasıyla 35 bin 906 adet ile Corolla Sedan, 25 bin 215 adet ile Toyota C-HR Hybrid ve 12 bin 6 adet ile Corolla Cross Hybrid oldu.

    Hafif ticaride en çok büyüyen marka oldu

    Türkiye’de tamamen yeni segmentlerde hafif ticari araçlar sunan Toyota, 15.761 adet ile bu pazarda da yüzde 73 artış yakaladı. Böylece şirket, Türkiye’de tüm zamanların en yüksek yıllık hafif ticari araç satışına imza attı. Aynı zamanda hafif ticari araç segmentinde en çok büyüyen marka oldu. 

    Hibritte lider değişmedi

    Binek araçlarında tüm segmentlerde tam hibrit model sunan Toyota, 2025 yılını da hibrit araçların lideri olarak tamamladı. Binek araç satışlarının yüzde 71’ini hibrit olarak gerçekleştiren şirket, tam hibrit segmentinde yüzde 71 pazar payıyla açık ara liderliğini devam ettirdi. Genel olarak hibrit segmentinde de Toyota’nın yüzde 19 pay ile liderliği sürdü. 54 bin 618 adetlik hibrit satışına imza atan Toyota, tüm zamanların en yüksek hibrit satışını gerçekleştirdi.

