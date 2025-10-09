Toyota, dünyanın ilk elektrikli araç katı hal bataryasını piyasaya sürecek

Toyota’nın hedefi 2027
Şirket, Sumitomo Metal Mining ile yaptığı yeni ortaklığı duyurarak, bu bataryalar için katot malzemelerinin seri üretimine başlamayı hedeflediğini açıkladı. Toyota, bu iş birliği sayesinde tamamen katı hal bataryaların elektrikli araçlarda pratik kullanımını dünya çapında ilk kez gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.
Geleneksel sıvı elektrolit kullanan bataryalardan farklı olarak katı hal bataryalarda katot, anot ve katı elektrolit bulunuyor. Şirket, bu yeni nesil batarya teknolojisinin daha kompakt boyut, yüksek güç çıktısı ve uzun ömür avantajı sunduğunu vurguladı.
Toyota geçtiğimiz ay Japonya’da yeni bataryaları üretme izni almıştı. Şirket, Japonya’da Idemitsu Kosan gibi önemli iş ortaklarıyla iş birliği yaparak bataryaların pazara sunulmasını planlıyor. Idemitsu, bu yılın başlarında tamamen katı hal EV bataryalarında kullanılan lityum sülfür için büyük ölçekli bir üretim tesisi kurma planlarını açıklamıştı. Faaliyete geçtiğinde tesis, yıllık 1.000 metrik ton lityum sülfür üretme kapasitesine sahip olacak ve şirket, 2027’de bataryaların seri üretimini hedefliyor.
Her ne kadar Toyota, 2027'de ilke imza atacaklarını söylese de diğer otomotiv devleri de benzer tarihleri hedefliyor. Küresel batarya pazarına hakim olan CATL ve BYD de yeni batarya teknolojisini 2027 yılı civarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.
