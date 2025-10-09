Toyota, dünyanın ilk elektrikli araç katı hal bataryasını piyasaya sürecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Toyota, elektrikli araçlarda devrim niteliği taşıyan tamamen katı hal batarya teknolojisine olan yatırımını hızlandırıyor. Şirket, 2027 veya 2028 yılı itibarıyla bu yeni batarya teknolojisiyle donatılmış ilk elektrikli aracını satışa sunmayı planlıyor. Yeni bataryaların daha uzun menzil, daha hızlı şarj süresi ve artırılmış performans sunması bekleniyor.

Toyota’nın hedefi 2027

Şirket, Sumitomo Metal Mining ile yaptığı yeni ortaklığı duyurarak, bu bataryalar için katot malzemelerinin seri üretimine başlamayı hedeflediğini açıkladı. Toyota, bu iş birliği sayesinde tamamen katı hal bataryaların elektrikli araçlarda pratik kullanımını dünya çapında ilk kez gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Geleneksel sıvı elektrolit kullanan bataryalardan farklı olarak katı hal bataryalarda katot, anot ve katı elektrolit bulunuyor. Şirket, bu yeni nesil batarya teknolojisinin daha kompakt boyut, yüksek güç çıktısı ve uzun ömür avantajı sunduğunu vurguladı.

Tam Boyutta Gör Toyota ve Sumitomo Metal Mining, 2021’den bu yana katı hal EV bataryaları için katot malzemeleri geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bu süreç, bataryaların seri üretiminde karşılaşılan en büyük zorlukları aşmayı hedefliyor. Toyota, Sumitomo’nun özgün toz sentezleme teknolojisi sayesinde yüksek dayanıklılığa sahip katot malzemesi geliştirdiğini duyurdu.

Toyota geçtiğimiz ay Japonya’da yeni bataryaları üretme izni almıştı. Şirket, Japonya’da Idemitsu Kosan gibi önemli iş ortaklarıyla iş birliği yaparak bataryaların pazara sunulmasını planlıyor. Idemitsu, bu yılın başlarında tamamen katı hal EV bataryalarında kullanılan lityum sülfür için büyük ölçekli bir üretim tesisi kurma planlarını açıklamıştı. Faaliyete geçtiğinde tesis, yıllık 1.000 metrik ton lityum sülfür üretme kapasitesine sahip olacak ve şirket, 2027’de bataryaların seri üretimini hedefliyor.

Her ne kadar Toyota, 2027’de ilke imza atacaklarını söylese de diğer otomotiv devleri de benzer tarihleri hedefliyor. Küresel batarya pazarına hakim olan CATL ve BYD de yeni batarya teknolojisini 2027 yılı civarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

