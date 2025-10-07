Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota, 48V teknolojisi için "hibrit" terimini yanıltıcı buluyor

    Toyota, 48 volt teknolojisini “hibrit” olarak tanıtan rakip markaları eleştirdi. Şirket, bu sistemlerin gerçek hibritlerle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

    Toyota, 48V teknolojisi için 'hibrit' terimini yanıltıcı buluyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, son yıllarda birçok markanın 48 voltluk hafif hibrit sistemli araçları “hibrit” olarak tanıtmasını eleştirdi. Şirketin Avustralya’daki satış ve pazarlama şefi Sean Hanley, bu uygulamanın müşterilerde kafa karışıklığına yol açtığını ve bu sistemlerin gerçek hibritlerle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

    Hanley’ye göre, 48 voltluk hafif hibrit sistemler, geleneksel hibritlerin sunduğu verimlilik seviyesini sağlamıyor. Toyota’nın da kullandığı bu teknoloji, bir batarya ve elektrik motorunun doğrudan tekerleklere güç aktardığı sistemlerden farklı olarak, yalnızca marş motoru ve alternatör işlevlerini birleştirerek yakıt tüketiminde sınırlı bir iyileşme sağlıyor.

    Toyota, 48 voltluk sistemlerinin tek başına elektrik gücüyle hareket edemediğini vurguluyor ve bu yüzden bunları hibrit olarak tanımlamıyor. Şirket, Avustralya’da bu teknolojiyi “V Active” adıyla pazarlıyor. Hanley, “Bazı üreticilerin pazarlama stratejilerinde hibrit terimini çok esnek kullandığını görüyorum. Toyota olarak biz, verimlilik için hibrit, performans için hibrit ve 48 volt destekli sistemler arasındaki farkı çok net anlatmak istiyoruz. 48 volt destekli bir sistem bizim için hibrit sürüş anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

    Toyota yöneticisi ayrıca, “Bugün Hilux veya Land Cruiser Prado’da kullanılan 48 volt destekli sistemleri satın aldığınızda, bir hibrit araç almıyorsunuz. Bunlar hibrit değil, hatta uzaktan bile değil. Bu teknolojik farkları net biçimde ayırmak istiyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gece dışarı işersek ne olur passat far ayarı nereden yapılır ps5 mavi ışık yanıp sönüyor açılmıyor izmir otogara en yakın izban durağı nötrüm ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum