Toyota, 48V teknolojisi için "hibrit" terimini yanıltıcı buluyor

Hanley’ye göre, 48 voltluk hafif hibrit sistemler, geleneksel hibritlerin sunduğu verimlilik seviyesini sağlamıyor. Toyota’nın da kullandığı bu teknoloji, bir batarya ve elektrik motorunun doğrudan tekerleklere güç aktardığı sistemlerden farklı olarak, yalnızca marş motoru ve alternatör işlevlerini birleştirerek yakıt tüketiminde sınırlı bir iyileşme sağlıyor.
Toyota, 48 voltluk sistemlerinin tek başına elektrik gücüyle hareket edemediğini vurguluyor ve bu yüzden bunları hibrit olarak tanımlamıyor. Şirket, Avustralya’da bu teknolojiyi “V Active” adıyla pazarlıyor. Hanley, “Bazı üreticilerin pazarlama stratejilerinde hibrit terimini çok esnek kullandığını görüyorum. Toyota olarak biz, verimlilik için hibrit, performans için hibrit ve 48 volt destekli sistemler arasındaki farkı çok net anlatmak istiyoruz. 48 volt destekli bir sistem bizim için hibrit sürüş anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.
Toyota yöneticisi ayrıca, “Bugün Hilux veya Land Cruiser Prado’da kullanılan 48 volt destekli sistemleri satın aldığınızda, bir hibrit araç almıyorsunuz. Bunlar hibrit değil, hatta uzaktan bile değil. Bu teknolojik farkları net biçimde ayırmak istiyoruz” diyerek sözlerine devam etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...