Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, son yıllarda birçok markanın 48 voltluk hafif hibrit sistemli araçları “hibrit” olarak tanıtmasını eleştirdi. Şirketin Avustralya’daki satış ve pazarlama şefi Sean Hanley, bu uygulamanın müşterilerde kafa karışıklığına yol açtığını ve bu sistemlerin gerçek hibritlerle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Hanley’ye göre, 48 voltluk hafif hibrit sistemler, geleneksel hibritlerin sunduğu verimlilik seviyesini sağlamıyor. Toyota’nın da kullandığı bu teknoloji, bir batarya ve elektrik motorunun doğrudan tekerleklere güç aktardığı sistemlerden farklı olarak, yalnızca marş motoru ve alternatör işlevlerini birleştirerek yakıt tüketiminde sınırlı bir iyileşme sağlıyor.

Toyota, 48 voltluk sistemlerinin tek başına elektrik gücüyle hareket edemediğini vurguluyor ve bu yüzden bunları hibrit olarak tanımlamıyor. Şirket, Avustralya’da bu teknolojiyi “V Active” adıyla pazarlıyor. Hanley, “Bazı üreticilerin pazarlama stratejilerinde hibrit terimini çok esnek kullandığını görüyorum. Toyota olarak biz, verimlilik için hibrit, performans için hibrit ve 48 volt destekli sistemler arasındaki farkı çok net anlatmak istiyoruz. 48 volt destekli bir sistem bizim için hibrit sürüş anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Çinli Leapmotor, ilk elektrikli hot hatch'i B05 Ultra'yı gösterdi 11 sa. önce eklendi

Toyota yöneticisi ayrıca, “Bugün Hilux veya Land Cruiser Prado’da kullanılan 48 volt destekli sistemleri satın aldığınızda, bir hibrit araç almıyorsunuz. Bunlar hibrit değil, hatta uzaktan bile değil. Bu teknolojik farkları net biçimde ayırmak istiyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota, 48V teknolojisi için "hibrit" terimini yanıltıcı buluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: