    Toyota, araç model değişimini 9 yıla çıkarmaya hazırlanıyor

    Toyota, yazılım tanımlı araçlara geçişle birlikte model ömrünü dokuz yıla çıkaracak. Bu değişim, güncellemeleri OTA ile sağlarken abonelik ve veri güvenliği tartışmalarını da gündeme getiriyor.

    Toyota, araç model değişimini 9 yıla çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, birçok otomotiv üreticisinde olduğu gibi modellerini genelde beş yıllık yaşam döngüsüyle yeniler. Bu süreçte her yıl yapılan dokunuşlar küçük güncellemelerle sınırlı kalırken, büyük makyajlar ve kapsamlı donanım değişimleri genellikle model ömrünün ortasında veya sonunda gelir.

    Ancak yeni bir habere göre bu düzen değişmek üzere. Otomotiv dünyasının yazılım tanımlı araçlara (SDV) yönelmesiyle birlikte Toyota, tıpkı Tesla gibi model ömrünü uzatmaya hazırlanıyor.

    Nikkei Asia’nın haberine göre Toyota, amiral gemisi modellerinin ortalama yaşam süresini dokuz yıla çıkarmayı planlıyor. Zaten önceki nesil RAV4’ün yedi yıl boyunca piyasada kalması, 12’nci nesil Corolla’nın ise hâlâ güncellenmemiş olması, markanın bu yönde adım atacağını az çok belli ediyordu.

    Toyota'nın bu yaklaşımı birçok avantaj vadediyor. Daha istikrarlı satış grafikleri, daha adil satın alma imkanları, model güncelliğinin daha uzun süre korunması ve fiyatlandırmada esneklik gibi. Kısacası, büyük nesil değişimlerini ertelemek Toyota’ya ciddi faydalar getirebilir.

    Fakat bunun bir şartı var: Güncelliği donanımla değil yazılımla korumak. Yani küçük motor güncellemeleri veya yeni multimedya sistemleriyle yeni bir model sunmak yerine Toyota, araçlarını satın alındıktan sonra da over-the-air (OTA) yazılım güncellemeleriyle güncel tutacak.

    Bu durum, araçların ikinci elde daha değerli kalmasına da yardımcı olacak. Çünkü dış tasarımda fark edilir değişiklikler azalacağından, yeni model/eski model ayrımı daha az görünür hâle gelecek ve değer kaybı yavaşlayacak.

    Toyota, araç model değişimini 9 yıla çıkarmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yazılım tanımlı araçların bazı riskleri var. Tesla gibi markaların sık sık gösterdiği üzere, SDV’ler hem yazılım hatalarına hem de veri sızıntılarına açık. Bu basit bir ekran donması veya tüm modelleri ilgilendiren büyük bir problem olabilir. Böyle durumlarda kullanıcıların üreticinin yayınlayacağı yamayı beklemesi gerekiyor. Bu da oldukça can sıkıcı olabiliyor.

    Ayrıca, çoğu sürücünün istediği son şey, aracını aldıktan sonra sürekli markaya bağımlı olmak. Ancak OTA güncellemeleri sayesinde birçok marka bazı özellikleri abonelikle sunmaya başladı bile. Yani tıpkı bir telefon hattı veya bir yayın platformu gibi araç kullanırken de aylık ödeme istemeleri mümkün hâle geliyor.

    Elbette Toyota bu konuda yalnız değil. Ford, Chevrolet gibi birçok büyük marka da yazılım tanımlı araçlara yönelerek model ömrünü uzatmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. SDV’ler daha esnek bir altyapı sunsa da ne yazık ki yeni abonelik modellerini de beraberinde getiriyor ve bu durum pek heyecan verici değil.

    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

