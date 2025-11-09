Toyota, batarya fabrikası planlarını bir kez daha erteledi

Gecikmenin nedeni ne?
Toyota, bu yılın başlarında Japonya’nın Fukuoka kentinde 280.000 metrekarelik bir arazi satın almış ve burada gelişmiş elektrikli araç bataryaları üretecek bir tesis kurmayı planlamıştı. Normalde Nisan ayında imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması, elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden yavaş artması nedeniyle birkaç ay ertelenmişti.
Sonbaharda tamamlanması beklenen anlaşma da artık ertelendi. Nikkei’nin haberine göre Toyota, batarya fabrikası planlarını ikinci kez askıya aldı. Şirket, önümüzdeki yıl boyunca projeyi yeniden gözden geçirip düzenlemeye gidecek. Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato ile yaptığı görüşme sonrasında haberi doğruladı ve fabrikanın tamamen iptal edildiği yönündeki söylentileri reddetti.
Toyota, ertelemenin nedeninin bir kez daha küresel elektrikli araç talebindeki yavaşlama olduğunu açıkladı. Bu karar, Toyota’nın Karbon Nötr Gelişmiş Mühendislik Merkezi Başkanı Keiji Kaita’nın geçtiğimiz hafta Japonya Mobilite Fuarı’nda yaptığı “2028’de ilk katı hal bataryalı elektrikli aracımızı tanıtma planımıza sadığız” açıklamasına rağmen geldi.
Toyota kısa süre önce, 1.200 km menzil ve yalnızca 10 dakikada hızlı şarj sunabildiğini iddia ettiği bir katı hal batarya prototipi tanıttı. Ancak bu teknolojinin gerçekten seri üretime geçip geçmeyeceği hala belirsiz.
