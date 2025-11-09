Toyota, batarya fabrikası planlarını bir kez daha erteledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Toyota’nın, sürüş menzilini iki katına çıkarıp şarj sürelerini yarıya indirmesi beklenen yeni nesil elektrikli araç bataryalarına dair planları bir kez daha sekteye uğradı. Şirket, Japonya’da kurmayı planladığı yeni batarya fabrikasının inşaatını yeniden erteledi.

Gecikmenin nedeni ne?

Toyota, bu yılın başlarında Japonya’nın Fukuoka kentinde 280.000 metrekarelik bir arazi satın almış ve burada gelişmiş elektrikli araç bataryaları üretecek bir tesis kurmayı planlamıştı. Normalde Nisan ayında imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması, elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden yavaş artması nedeniyle birkaç ay ertelenmişti.

Sonbaharda tamamlanması beklenen anlaşma da artık ertelendi. Nikkei’nin haberine göre Toyota, batarya fabrikası planlarını ikinci kez askıya aldı. Şirket, önümüzdeki yıl boyunca projeyi yeniden gözden geçirip düzenlemeye gidecek. Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, Toyota Başkanı Koji Sato ile yaptığı görüşme sonrasında haberi doğruladı ve fabrikanın tamamen iptal edildiği yönündeki söylentileri reddetti.

Toyota, ertelemenin nedeninin bir kez daha küresel elektrikli araç talebindeki yavaşlama olduğunu açıkladı. Bu karar, Toyota’nın Karbon Nötr Gelişmiş Mühendislik Merkezi Başkanı Keiji Kaita’nın geçtiğimiz hafta Japonya Mobilite Fuarı’nda yaptığı “2028’de ilk katı hal bataryalı elektrikli aracımızı tanıtma planımıza sadığız” açıklamasına rağmen geldi.

Tam Boyutta Gör Geçen ay Toyota, Sumitomo Metal Mining Co. ile yaptığı ortaklık sayesinde dünyada ilk kez katı hal bataryaların ticari kullanıma sunulmasını hedeflediğini açıklamıştı. Şirket ayrıca Japon petrol devi Idemitsu ile de iş birliği yürütüyor.

Toyota kısa süre önce, 1.200 km menzil ve yalnızca 10 dakikada hızlı şarj sunabildiğini iddia ettiği bir katı hal batarya prototipi tanıttı. Ancak bu teknolojinin gerçekten seri üretime geçip geçmeyeceği hala belirsiz.

