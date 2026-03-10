Toyota bZ7, Tesla Model S’in beşte biri fiyatla Çin’de satışa sunuldu
Toyota, Çin’de tamamen elektrikli bZ7’nin ön satış sürecini başlattı. Elektrikli fastback, Tesla Model S’in yaklaşık beşte biri fiyatla gelişmiş sürüş ve bağlantılı teknolojiler sunuyor.
bZ7, şık bir fastback tasarıma sahip. 5,1 metre uzunluk, 1,965 mm genişlik, 1,506 mm yükseklik ve 3,020 mm aks mesafesiyle Tesla Model S ve BYD Han L gibi rakiplerle doğrudan rekabet edebilecek düzeyde. Üstelik fiyatı da Model S’in taban fiyatının neredeyse beşte biri. İç mekân, 15,6 inç merkezi ekran, sürücü ekranı ve head-up display ile teknolojik bir düzen sunuyor ve sistem Huawei’nin HarmonyOS Cockpit 5.0 yazılımıyla çalışıyor. Bu sayede araç, Çin’e özgü bağlantılı uygulamalar ve hizmetlerle sorunsuz şekilde entegre olabiliyor.
bZ7, Huawei DriveONE elektrik sistemi ve lityum demir fosfat batarya paketleri ile çalışıyor. Toyota, versiyona bağlı olarak CLTC standartlarına göre 600 ile 710 km aralığında menzil sunduğunu belirtiyor. Araca güç veren 207 kW (277 hp) elektrik motoru da günlük kullanım için yeterli performans sağlıyor.
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım