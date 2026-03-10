Toyota bZ7, Tesla Model S’in beşte biri fiyatla Çin’de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, Çin’de tamamen elektrikli yeni modeli bZ7’yi resmen ön satışa sundu. Modelin 600 Pro ve 710 Ultra LiDAR versiyonları sırasıyla 26.000 ile 34.800 dolar fiyat aralığıyla satılacak. Bu agresif fiyatlandırma, Toyota’yı Çin’in rekabetçi elektrikli araç pazarının merkezine yerleştiriyor.

bZ7, şık bir fastback tasarıma sahip. 5,1 metre uzunluk, 1,965 mm genişlik, 1,506 mm yükseklik ve 3,020 mm aks mesafesiyle Tesla Model S ve BYD Han L gibi rakiplerle doğrudan rekabet edebilecek düzeyde. Üstelik fiyatı da Model S’in taban fiyatının neredeyse beşte biri. İç mekân, 15,6 inç merkezi ekran, sürücü ekranı ve head-up display ile teknolojik bir düzen sunuyor ve sistem Huawei’nin HarmonyOS Cockpit 5.0 yazılımıyla çalışıyor. Bu sayede araç, Çin’e özgü bağlantılı uygulamalar ve hizmetlerle sorunsuz şekilde entegre olabiliyor.

Tam Boyutta Gör Toyota ayrıca aracı Xiaomi’nin akıllı ekosistemiyle uyumlu hale getirerek, sürücülerin akıllı ev cihazlarını araç üzerinden kontrol edebilmesini ve kişisel tercihlerini senkronize edebilmesini sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemi ise Momenta R6 ile sağlanıyor; sensörler ve lidar sistemi sayesinde navigasyon destekli sürüş ve otomatik park gibi özellikler sunuluyor.

bZ7, Huawei DriveONE elektrik sistemi ve lityum demir fosfat batarya paketleri ile çalışıyor. Toyota, versiyona bağlı olarak CLTC standartlarına göre 600 ile 710 km aralığında menzil sunduğunu belirtiyor. Araca güç veren 207 kW (277 hp) elektrik motoru da günlük kullanım için yeterli performans sağlıyor.

Tam Boyutta Gör bZ7, rakiplerine kıyasla sadece uygun fiyatlı bir seçenek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bağlantılı araç ekosistemi, gelişmiş sürüş destekleri ve konfor özellikleri ile Toyota’nın Çin’deki elektrikli araç stratejisinde yeni bir dönemi başlatıyor.

