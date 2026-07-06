Toyota C-HR, 2026'nın ilk yarısında SUV pazarının lideri

Toyota C-HR Hybrid, dikkat çekici coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi, dinamik sürüş karakteri ve kaliteli materyallerle şekillendirilen kabiniyle Türkiye'deki kullanıcıların en çok tercih ettiği SUV modeli oldu. İlk kez 2016 yılında tanıtılan Toyota C-HR, geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2.1 milyonun üzerinde, Avrupa’da ise 1.2 milyondan fazla satış gerçekleştirerek markanın en başarılı modellerinden biri haline geldi.
Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında üretilen Toyota C-HR, tanıtıldığı günden bu yana Türkiye’de de kısa zamanda büyük beğeni topladı. 2016’dan bu yana Türkiye’de de satılan model, 74 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.
ÖTV muafiyeti avantajı
Çok geniş bir ürün yelpazesiyle tercih edilebilen Toyota C-HR Hybrid, Temmuz ayına özel 2 milyon 250 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, ÖTV muafiyeti avantajıyla da öne çıkıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Toyota C-HR
|13.992
|2.
|Renault Duster
|12.863
|3.
|Togg T10X
|12.003
|4.
|Volkswagen Taigo
|11.741
|5.
|Peugeot 2008
|10.656
|6.
|Nissan Qashqai
|8.583
|7.
|KGM Torres
|8.549
|8.
|Kia Sportage
|8.533
|9.
|Volkswagen Tiguan
|8.240
|10.
|Peugeot 3008
|8.196
Görüldüğü üzere ilk iki sıradaki modellerin ÖTV muafiyeti avantajı var. Haziran ayında bu gruba Renault Boreal de katıldı. Yıl sonuna kadar Boreal'in de üst sıralardaki etkisini görmeye başlayacağız.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: