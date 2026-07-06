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    Toyota C-HR, 2026'nın ilk yarısında SUV pazarının lideri

    Toyota C-HR, 2026’nın ilk 6 ayında 13 bin 992 adetlik satış ve yüzde 4.9 pazar payıyla SUV segmentinin zirvesinde yer aldı. ÖTV muafiyeti avantajının büyük rol oynadığı pazarda sıralama şöyle:

    Toyota C-HR zirveyi kaptı! 2026'nın ilk yarısında lider oldu Tam Boyutta Gör
    Toyota C-HR, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modeli olarak dikkat çekiyor. ODMD verilerine göre 2026’nın ilk 6 ayında 13 bin 992 adetlik satışa ulaşan Toyota C-HR Hybrid, yüzde 4.9 pazar payıyla SUV segmentinin zirvesinde yer aldı. Toyota C-HR Hybrid, bu satış başarısıyla lider olduğu C-SUV segmentinden de yüzde 10’luk bir pazar payı elde etti.

    Toyota C-HR Hybrid, dikkat çekici coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi, dinamik sürüş karakteri ve kaliteli materyallerle şekillendirilen kabiniyle Türkiye'deki kullanıcıların en çok tercih ettiği SUV modeli oldu. İlk kez 2016 yılında tanıtılan Toyota C-HR, geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2.1 milyonun üzerinde, Avrupa’da ise 1.2 milyondan fazla satış gerçekleştirerek markanın en başarılı modellerinden biri haline geldi.

    Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında üretilen Toyota C-HR, tanıtıldığı günden bu yana Türkiye’de de kısa zamanda büyük beğeni topladı. 2016’dan bu yana Türkiye’de de satılan model, 74 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

    ÖTV muafiyeti avantajı

    Çok geniş bir ürün yelpazesiyle tercih edilebilen Toyota C-HR Hybrid, Temmuz ayına özel 2 milyon 250 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, ÖTV muafiyeti avantajıyla da öne çıkıyor.

    2026'nın ilk yarısında en çok satan SUV modeller
    Sıra Model Adet
    1. Toyota C-HR 13.992
    2. Renault Duster 12.863
    3. Togg T10X 12.003
    4. Volkswagen Taigo 11.741
    5. Peugeot 2008 10.656
    6. Nissan Qashqai 8.583
    7. KGM Torres 8.549
    8. Kia Sportage 8.533
    9. Volkswagen Tiguan 8.240
    10. Peugeot 3008 8.196

    Görüldüğü üzere ilk iki sıradaki modellerin ÖTV muafiyeti avantajı var. Haziran ayında bu gruba Renault Boreal de katıldı. Yıl sonuna kadar Boreal'in de üst sıralardaki etkisini görmeye başlayacağız.

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