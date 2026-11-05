Toyota, Çin’de 121 bini aşkın elektrikli aracı geri çağırıyor

Yapay Zeka Özeti:
- Toyota, Çin'de 121 binden fazla elektrikli aracını geri çağırıyor. Geri çağırma bZ3X ve bZ7 modellerini kapsıyor. bZ3X modelinde ön süspansiyondaki somun gevşemesi riski parça değişimiyle çözülecek. bZ7 modelinde ise fren mesafesini uzatan ve direksiyon hakimiyetini etkileyen yazılım hataları tespit edildi. Çin'deki bu sorunlar güvenlik riski oluşturmaması adına hızlıca giderilecek. Etkilenen araç sahiplerine ulaşılarak tüm işlemler ücretsiz yapılacak.
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En büyük çağırma, 100.175 adet bZ3X’i kapsıyor. 27 Şubat 2025-26 Mart 2026 arasında üretilen araçlarda ön süspansiyon denge çubuğu bağlantılarını sabitleyen somunlar gevşeyebiliyor. Bu durum anormal seslere, uç durumlarda ise somunun yerinden çıkmasına ve sürüş kararlılığının bozulmasına yol açabiliyor. Şirket, ilgili somunları geliştirilmiş parçalarla ücretsiz değiştirecek.
Diğer bildirim, 2.955 adet bZ7’yi kapsıyor. Ön algılama kamerasının uzaktan güncelleme sürecindeki bir yazılım sorunu, entegre seyir desteği etkinleştirildiğinde direksiyonun beklenmedik şekilde dönmesine neden olabiliyor.
GAC Toyota, bZ7’deki sorunları ücretsiz yazılım güncellemeleriyle giderecek. Etkilenen araçların sahiplerine mobil uygulama ve telefon üzerinden bilgi verilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: