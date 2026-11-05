Toyota, Çin’de 121 bini aşkın elektrikli aracı geri çağırıyor

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Oynat Toyota, Çin'de 121 binden fazla elektrikli aracını geri çağırıyor. Geri çağırma bZ3X ve bZ7 modellerini kapsıyor. bZ3X modelinde ön süspansiyondaki somun gevşemesi riski parça değişimiyle çözülecek. bZ7 modelinde ise fren mesafesini uzatan ve direksiyon hakimiyetini etkileyen yazılım hataları tespit edildi. Çin'deki bu sorunlar güvenlik riski oluşturmaması adına hızlıca giderilecek. Etkilenen araç sahiplerine ulaşılarak tüm işlemler ücretsiz yapılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Toyota’nın Çin’deki ortak girişimi GAC Toyota, elektrikli SUV modeli bZ3X ve elektrikli sedan bZ7 için üç ayrı geri çağırma duyurdu. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinin (SAMR) yayımladığı bildirimlerdeki araç sayıları toplam 121.260 adede ulaşıyor.

En büyük çağırma, 100.175 adet bZ3X’i kapsıyor. 27 Şubat 2025-26 Mart 2026 arasında üretilen araçlarda ön süspansiyon denge çubuğu bağlantılarını sabitleyen somunlar gevşeyebiliyor. Bu durum anormal seslere, uç durumlarda ise somunun yerinden çıkmasına ve sürüş kararlılığının bozulmasına yol açabiliyor. Şirket, ilgili somunları geliştirilmiş parçalarla ücretsiz değiştirecek.

Tam Boyutta Gör bZ7’de ise iki farklı yazılım sorunu tespit edildi. 18.130 araçta, konforlu duruş işlevi açıkken belirli düşük hız koşullarında fren kuvveti sınırlanabiliyor. Bunun durma mesafesini uzatarak çarpışma riskini artırabileceği belirtiliyor.

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Diğer bildirim, 2.955 adet bZ7’yi kapsıyor. Ön algılama kamerasının uzaktan güncelleme sürecindeki bir yazılım sorunu, entegre seyir desteği etkinleştirildiğinde direksiyonun beklenmedik şekilde dönmesine neden olabiliyor.

GAC Toyota, bZ7’deki sorunları ücretsiz yazılım güncellemeleriyle giderecek. Etkilenen araçların sahiplerine mobil uygulama ve telefon üzerinden bilgi verilecek.

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Toyota, Çin’de 121 bini aşkın elektrikli aracı geri çağırıyor

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