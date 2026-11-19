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Oynat Toyota, Corolla ailesini genişleterek yeni pickup modeli Corolla Deck’i tanıttı. Brezilya’da üretilecek olan hibrit araç, Corolla Cross altyapısını temel alıyor. Bir nokta sekiz litrelik hibrit motorla gelmesi beklenen model, Hilux’ın altında konumlanacak ve Fiat Toro gibi rakiplerle mücadele edecek. Latin Amerika pazarını hedefleyen Corolla Deck’in 2027 yılında satışa çıkması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Toyota, Corolla ailesine bu kez bir pickup ekledi. Corolla Cross’tan türetilen Corolla Deck, Brezilya’daki yeni Sorocaba 2 fabrikasının açılışında gösterildi. Hilux’un altında konumlanacak model, Fiat Toro ve Renault Niagara gibi pickup’larla rekabet edecek.

Tanıtımda sergilenen araç, Corolla Cross’un üst donanım seviyesinde kullanılan XRX adını ve HEV rozetini taşıyor. Toyota henüz motor seçeneklerini ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak Motor1 Brezilya’ya göre Corolla sedan ve Corolla Cross’ta kullanılan 1,8 litrelik hibrit sistemin yeni pickup’a da aktarılması bekleniyor.

Bu sistem, benzin veya etanolle çalışabilen atmosferik motoru elektrik motoru ve 1,3 kWsa bataryayla birleştiriyor. Brezilya’daki Corolla sedan ve Corolla Cross’ta toplam 122 beygir üreten sistem, e-CVT otomatik şanzıman üzerinden ön tekerleklere güç gönderiyor. Bu değerlerin Corolla Deck için henüz doğrulanmadığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Tasarımda Corolla Cross ile akrabalık açıkça görülüyor. Ön ızgaradaki geniş yatay çıta ise pickup’ı SUV kardeşinden ayırıyor. Görüntülerde bağımsız arka süspansiyon da seçiliyor. Brezilya’da satılan Corolla Cross’ta torsiyon kirişli arka süspansiyon kullanılırken Corolla sedan bağımsız düzen sunuyor.

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Corolla Deck, 18 Kasım’da açılan Sorocaba 2 fabrikasında üretilecek ve buradan Latin Amerika ile Karayipler’e ihraç edilecek. Yeni tesis, başlangıçta yılda 100 bin araç üretme kapasitesine sahip. İlerleyen dönemde bu kapasitenin 200 bine çıkarılması mümkün. Fabrika, pickup’ın yanında Corolla sedanın üretimini de üstleniyor.

Corolla Deck’in Brezilya’da 2027’de satışa çıkması bekleniyor. Fiyat, boyutlar, kasa hacmi ve yük taşıma kapasitesi ise henüz açıklanmadı.

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Toyota Corolla Cross'un pickup versiyonu tanıtıldı: Corolla Deck

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