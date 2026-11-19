Yapay Zeka Özeti:
- Toyota, Corolla ailesini genişleterek yeni pickup modeli Corolla Deck’i tanıttı. Brezilya’da üretilecek olan hibrit araç, Corolla Cross altyapısını temel alıyor. Bir nokta sekiz litrelik hibrit motorla gelmesi beklenen model, Hilux’ın altında konumlanacak ve Fiat Toro gibi rakiplerle mücadele edecek. Latin Amerika pazarını hedefleyen Corolla Deck’in 2027 yılında satışa çıkması planlanıyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Tanıtımda sergilenen araç, Corolla Cross’un üst donanım seviyesinde kullanılan XRX adını ve HEV rozetini taşıyor. Toyota henüz motor seçeneklerini ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak Motor1 Brezilya’ya göre Corolla sedan ve Corolla Cross’ta kullanılan 1,8 litrelik hibrit sistemin yeni pickup’a da aktarılması bekleniyor.
Bu sistem, benzin veya etanolle çalışabilen atmosferik motoru elektrik motoru ve 1,3 kWsa bataryayla birleştiriyor. Brezilya’daki Corolla sedan ve Corolla Cross’ta toplam 122 beygir üreten sistem, e-CVT otomatik şanzıman üzerinden ön tekerleklere güç gönderiyor. Bu değerlerin Corolla Deck için henüz doğrulanmadığını belirtelim.
Corolla Deck, 18 Kasım’da açılan Sorocaba 2 fabrikasında üretilecek ve buradan Latin Amerika ile Karayipler’e ihraç edilecek. Yeni tesis, başlangıçta yılda 100 bin araç üretme kapasitesine sahip. İlerleyen dönemde bu kapasitenin 200 bine çıkarılması mümkün. Fabrika, pickup’ın yanında Corolla sedanın üretimini de üstleniyor.
Corolla Deck’in Brezilya’da 2027’de satışa çıkması bekleniyor. Fiyat, boyutlar, kasa hacmi ve yük taşıma kapasitesi ise henüz açıklanmadı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben hep 50 liralık alıyorum :)