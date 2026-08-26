Türkiye üretimi sedan da listede: Toyota Corolla'nın 60. Yıl Özel Serisi tanıtıldı

Hatchback, Touring Sports ve Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen Sedan gövde tiplerinde sunulacak olan özel seri; farklı stil detayları, özel renk opsiyonları ve zenginleştirilmiş standart donanım paketiyle dikkat çekiyor.
60. yıla özel tasarım detayları ve imzalı dokunuşlar
Tüm gövde tiplerinde mat ve işlenmiş yüzey detaylarına sahip 10 kollu 17 inç alaşım jantlar, mat gümüş ön tampon ve yan marşpiyel süslemeleri yer alıyor. Arka kapıların alt kısmında yer alan mat gümüş "60th Anniversary" logoları ise serinin özel statüsünü vurguluyor.
İç mekânda sürücüyü 60th Anniversary logosu taşıyan mat gümüş kapı eşik çıtaları ve gümüş detaylı özel siyah halı paspaslar karşılıyor.
Kabin içerisinde kişiselleştirilebilir 12.3 inç dijital gösterge paneli ve bulut tabanlı navigasyona sahip 10.5 inçlik Toyota Smart Connect+ multimedya sistemi standart olarak yer alıyor. Şerit Takip Asistanı, Kavşak Çarpışma Önleyici ve Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici gibi teknolojileri barındıran Toyota T-Mate ve Safety Sense güvenlik paketleri de sürücüye maksimum emniyet sağlıyor.
Avrupa'da sipariş alımı başlayan 60th Anniversary özel üretim Toyota Corolla modellerinin teslimatlarına Ekim ayının sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.
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daha korkutucu bişey görmedim