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    Türkiye üretimi sedan da listede: Toyota Corolla'nın 60. Yıl Özel Serisi tanıtıldı

    Otomotiv tarihinin en çok satan modeli Toyota Corolla, 60. yaşını özel bir seriyle kutluyor. Türkiye’de de üretilen efsane model, özel tasarım detayları ve gelişmiş donanımıyla yollara çıkıyor.

    Toyota Corolla'nın yeni versiyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    İlk kez 1966 yılında otomobil tutkunlarıyla buluşan ve bugüne kadar küresel ölçekte 57 milyon adedin üzerinde satış başarısı yakalayarak "dünyanın en çok satan otomobili" unvanını elinde tutan Toyota Corolla, 60. yıl dönümünü kutluyor. Japon üretici, bu tarihi kilometre taşını Avrupa pazarında satışa sunulacak özel "60th Anniversary" serisiyle taçlandırıyor.

    Hatchback, Touring Sports ve Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen Sedan gövde tiplerinde sunulacak olan özel seri; farklı stil detayları, özel renk opsiyonları ve zenginleştirilmiş standart donanım paketiyle dikkat çekiyor.

    60. yıla özel tasarım detayları ve imzalı dokunuşlar

    Toyota Corolla'nın yeni versiyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Corolla 60'ıncı yıl özel serisi, standart modellerden ilk bakışta ayrışan görsel dokunuşlara sahip. Hatchback ve Touring Sports gövde tiplerinde Gece Siyahı tavan ve sütunlarla kombine edilen yeni Boreal Mavi çift renk opsiyonu sunulurken, Sedan versiyona özel Ay Işığı Mavi renk imzası ekleniyor. Müşteriler ayrıca Platin Beyazı ve Kül Gri renklerini de tercih edebiliyor.

    Tüm gövde tiplerinde mat ve işlenmiş yüzey detaylarına sahip 10 kollu 17 inç alaşım jantlar, mat gümüş ön tampon ve yan marşpiyel süslemeleri yer alıyor. Arka kapıların alt kısmında yer alan mat gümüş "60th Anniversary" logoları ise serinin özel statüsünü vurguluyor.

    İç mekânda sürücüyü 60th Anniversary logosu taşıyan mat gümüş kapı eşik çıtaları ve gümüş detaylı özel siyah halı paspaslar karşılıyor.

    Toyota Corolla'nın yeni versiyonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Özel seri, Toyota’nın yüksek verimlilik sunan beşinci nesil hibrit teknolojisiyle yollara çıkıyor. Hatchback ve Touring Sports kullanıcılarına 140 HP güç üreten 1.8 litrelik ve daha dinamik sürüş arayanlar için 178 HP’lik 2.0 litrelik iki farklı hibrit motor seçeneği sunulurken, Sedan versiyon 1.8 litrelik hibrit kurulumla yoluna devam ediyor.

    Kabin içerisinde kişiselleştirilebilir 12.3 inç dijital gösterge paneli ve bulut tabanlı navigasyona sahip 10.5 inçlik Toyota Smart Connect+ multimedya sistemi standart olarak yer alıyor. Şerit Takip Asistanı, Kavşak Çarpışma Önleyici ve Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici gibi teknolojileri barındıran Toyota T-Mate ve Safety Sense güvenlik paketleri de sürücüye maksimum emniyet sağlıyor.

    Avrupa'da sipariş alımı başlayan 60th Anniversary özel üretim Toyota Corolla modellerinin teslimatlarına Ekim ayının sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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