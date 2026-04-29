Toyota araç koltuğunu oyuncu koltuğuna çevirdi

Toyota Crown Seat Desk Chair özellikleri ve fiyatı
Toyota Crown Seat Desk Chair adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu aslında Toyota Crown aracının şoför koltuğunu temel alıyor. Emniyet kemer tokası, ayarlanabilir koltuk açısı, koltuk ısıtma ve soğutma olduğu gibi araçtan buraya transfer edilmiş. Ayrıca USB Tip-C portundan cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz.
Toyota Crown Seat Desk Chair oyuncu koltuğunu Toyota Boshoku iştiraki üretiyor. Koltuktan sadece 70 adet üretileceği ve Japonya sınırları içerisinde satılacağı açıklandı. Koltuğun fiyatı ise 3500$. Diğer taraftan orijinal Toyota Crown koltuklarının Ebay üzerinde 400$ civarında satıldığını da not düşelim.