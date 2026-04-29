    Toyota araç koltuğunu oyuncu koltuğuna çevirdi

    Japonya'da oyuncu ekosistemi için ilginç bir hamle yapan Toyota markası, araçlarında kullandığı sürücü koltuklarını bazı eklemeler yaparak oyuncu koltuğu şeklinde sunmaya başladı.

    Oyuncu ekipmanları dünyasında yavaş yavaş otomotiv markalarının hamlelerini görmeye başladık. Önce Tesla araç içi ekranlarda oyun imkânı sundu ve ardından uyumlu bir kontrolcü satışa sundu. Şimdi ise Toyota ilginç bir oyuncu koltuğu geliştirdi.

    Toyota Crown Seat Desk Chair özellikleri ve fiyatı

    Toyota Crown Seat Desk Chair adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu aslında Toyota Crown aracının şoför koltuğunu temel alıyor. Emniyet kemer tokası, ayarlanabilir koltuk açısı, koltuk ısıtma ve soğutma olduğu gibi araçtan buraya transfer edilmiş. Ayrıca USB Tip-C portundan cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz.

     

    Toyota Crown Seat Desk Chair oyuncu koltuğunu Toyota Boshoku iştiraki üretiyor. Koltuktan sadece 70 adet üretileceği ve Japonya sınırları içerisinde satılacağı açıklandı. Koltuğun fiyatı ise 3500$. Diğer taraftan orijinal Toyota Crown koltuklarının Ebay üzerinde 400$ civarında satıldığını da not düşelim.

