Toyota araç koltuğunu oyuncu koltuğuna çevirdi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncu ekipmanları dünyasında yavaş yavaş otomotiv markalarının hamlelerini görmeye başladık. Önce Tesla araç içi ekranlarda oyun imkânı sundu ve ardından uyumlu bir kontrolcü satışa sundu. Şimdi ise Toyota ilginç bir oyuncu koltuğu geliştirdi.

Toyota Crown Seat Desk Chair özellikleri ve fiyatı

Toyota Crown Seat Desk Chair adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu aslında Toyota Crown aracının şoför koltuğunu temel alıyor. Emniyet kemer tokası, ayarlanabilir koltuk açısı, koltuk ısıtma ve soğutma olduğu gibi araçtan buraya transfer edilmiş. Ayrıca USB Tip-C portundan cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz.

Toyota Avrupa'da vites yükseltti: Elektrikli satışlarında sıçrama 1 hf. önce eklendi

Toyota Crown Seat Desk Chair oyuncu koltuğunu Toyota Boshoku iştiraki üretiyor. Koltuktan sadece 70 adet üretileceği ve Japonya sınırları içerisinde satılacağı açıklandı. Koltuğun fiyatı ise 3500$. Diğer taraftan orijinal Toyota Crown koltuklarının Ebay üzerinde 400$ civarında satıldığını da not düşelim.

Toyota Crown oyuncu koltuğu ile tanışın

