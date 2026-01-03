Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota'da 2026'nın ilk kampanyası: ÖTV muaf modeller ve daha fazlası

    2026 model araçlarını beklemeden devreye alan Toyota, ÖTV muafiyeti kapsamına giren yerli modelleri, Corolla'da 400 bin TL'ye varan indirimi ve ticari araçlarda 0 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor

    Toyota Türkiye, 2026 yılına dikkat çekici kampanyalarla başladı. 2026 model yılı araçlarını beklemeden devreye alan marka; benzinli, tam hibrit ve hafif ticari araçlarından oluşan geniş ürün gamında 31 Ocak’a kadar avantajlar sunuluyor.

    ÖTV muafiyetli yerli modeller

    Toyota'da 2026 kampanyası: ÖTV muaf modeller ve indirim Tam Boyutta Gör
    Toyota, ÖTV muaf yönetmeliğine uygun modelleriyle dikkat çekiyor. Yerli modellerden öne çıkan Toyota C-HR Hybrid ve markanın efsane sedan modellerinden Corolla Benzinli ve Hybrid seçenekleri müşteriler tarafından en çok tercih edilen modellerden olmaya devam ediyor.

    Tüm Toyota modelleri, Garanti ON kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti programından yararlanıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu program için kullanıcıların Toyota yetkili servislerinde periyodik bakım yaptırmaları yeterli oluyor.

    Corolla ve C-HR modellerinde kampanyalar

    Toyota'da 2026 kampanyası: ÖTV muaf modeller ve indirim Tam Boyutta Gör
    Toyota, Ocak ayına özel olarak Corolla’nın 1.5 litrelik benzinli versiyonlarında 400 bin TL’ye varan indirimlerle 1.5 Vision Plus MDS versiyonunu 1 milyon 650 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatıyla satışa sunuyor. 

    Toyota’nın Türkiye’de ürettiği ÖTV muafiyetine uygun bir başka model olan Toyota C-HR Hybrid ise 2 milyon 90 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla tercih edilebiliyor.

    Hafif ticari araçlarda yüzde 0 faiz

    Toyota Professional Hafif Ticari Araç ailesi de Ocak ayında önemli avantajlarla satışa sunuluyor. Toyota, Hilux 4x2 modeli dahil olmak üzere kompakt van, orta boy van ve büyük boy vanlardan oluşan Proace hafif ticari araçları da avantajlı fiyatlar ve %0 faizli kredi kampanyalarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yanlışlıkla 2 tane antidepresan içmek lustral mucizesi shell puan kazanma hilesi bu oyundaki online özelliklere erişmek için playstation network ve ea dizel araçta yanık yağ kokusu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum