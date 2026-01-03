Toyota'da 2026'nın ilk kampanyası: ÖTV muaf modeller ve daha fazlası

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Toyota Türkiye, 2026 yılına dikkat çekici kampanyalarla başladı. 2026 model yılı araçlarını beklemeden devreye alan marka; benzinli, tam hibrit ve hafif ticari araçlarından oluşan geniş ürün gamında 31 Ocak’a kadar avantajlar sunuluyor.

ÖTV muafiyetli yerli modeller

Tam Boyutta Gör Toyota, ÖTV muaf yönetmeliğine uygun modelleriyle dikkat çekiyor. Yerli modellerden öne çıkan Toyota C-HR Hybrid ve markanın efsane sedan modellerinden Corolla Benzinli ve Hybrid seçenekleri müşteriler tarafından en çok tercih edilen modellerden olmaya devam ediyor.

Tüm Toyota modelleri, Garanti ON kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti programından yararlanıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu program için kullanıcıların Toyota yetkili servislerinde periyodik bakım yaptırmaları yeterli oluyor.

Corolla ve C-HR modellerinde kampanyalar

Tam Boyutta Gör Toyota, Ocak ayına özel olarak Corolla’nın 1.5 litrelik benzinli versiyonlarında 400 bin TL’ye varan indirimlerle 1.5 Vision Plus MDS versiyonunu 1 milyon 650 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatıyla satışa sunuyor.

Toyota’nın Türkiye’de ürettiği ÖTV muafiyetine uygun bir başka model olan Toyota C-HR Hybrid ise 2 milyon 90 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla tercih edilebiliyor.

Hafif ticari araçlarda yüzde 0 faiz

Toyota Professional Hafif Ticari Araç ailesi de Ocak ayında önemli avantajlarla satışa sunuluyor. Toyota, Hilux 4x2 modeli dahil olmak üzere kompakt van, orta boy van ve büyük boy vanlardan oluşan Proace hafif ticari araçları da avantajlı fiyatlar ve %0 faizli kredi kampanyalarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

