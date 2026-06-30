Toyota satışları 4 aydır düşüşte, son yılların en kötüsü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçen yıl 10 milyonu geçen satış rakamıyla dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını koruyan Toyota’da alarm zilleri çalıyor. 2026 yılına iyi başlayamayan Japon devi bir türlü satışları toparlamayı başaramadı.

Toyota’da alarm zilleri

Mayıs ayı raporlarını paylaşan Toyota, 4 aydır üst üste düşüş yaşadığını bildirdi. ABD-İran savaşının yarattığı Hürmüz Boğazı krizinin petrol fiyatlarını yükseltmesi yanında Çin’de yaşanan büyük düşüş en önemli iki faktör oldu. Şirket son yıllardaki en kötü satış performansını gösteriyor.

Hibrit araçlarda devrimsel sistem: Motor ve tekerlekler ayrılıyor 11 sa. önce eklendi

Rakamlara göre Mayıs ayında toplam satışlar 834 bin olurken yıllık bazda yüzde 7.2 düşüş yaşandı. Japonya’da satışlar yüzde 11 artarken global çapta yüzde 9.6 gerileme görüldü. Bu dönemde RAV4 ve bZ4X satışları yüzleri güldürdü. Global üretim geçen yıla göre yüzde 5.5 azalırken ABD’de yüzde 3.8, Asya’da ise yüzde 13.3 düşüş gözlemlendi.

Bölgesel olarak baktığımızda ise uygun fiyatlı elektrikli modellere rağmen Çin’de satışlar yüzde 31.7 geriledi ve 102 bin adette kaldı. Orta Doğu pazarında yüzde 38.6 daha az araç satılırken ABD pazarında ise yüzde 0.6 düşüş görüldü.

Diğer taraftan firmanın elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanıyor. Mayıs ayında yüzde 170 artışla 37 bin tamamen elektrikli araç satılırken, 2026 yılının ilk 5 ayında da yüzde 138 artışla 155 bin adet tamamen elektrikli araç satıldı. Bu rakam 2024 yılında satılan toplam elektrikli Toyota sayısından daha fazla.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: