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Oynat Toyota, elektrikli SUV modeli C-HR+'ı batarya yazılımındaki bir hata nedeniyle geri çağırıyor. Dünya genelinde yaklaşık 19 bin aracı etkileyen bu sorun, yüksek şarj oranında yapılan frenleme sırasında ortaya çıkıyor. Rejeneratif frenleme sistemi bataryayı aşırı şarj ederek sürüş esnasında aniden çekiş gücü kaybına yol açabiliyor. Toyota, etkilenen araçların yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek. Sürücülerin en kısa sürede servislere başvurması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Toyota’nın elektrikli SUV modeli C-HR+, batarya kontrol yazılımındaki bir sorun nedeniyle geri çağrılıyor. Dünya genelinde yaklaşık 19 bin aracı kapsayan sorunun 17 Haziran 2025 ile 9 Temmuz 2026 arasında üretilen araçlarda bulunduğu belirtiliyor.

Arıza, batarya doluluk oranı yüksekken rejeneratif frenlemenin devreye girmesiyle ortaya çıkabiliyor. Normalde yavaşlama sırasında enerjiyi geri kazanıp bataryaya aktaran sistem, yazılım hatası nedeniyle bataryanın aşırı şarj olmasına yol açabiliyor.

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Söz konusu arıza sonucunda araç uyarı verebiliyor ve elektrikli güç aktarımı devre dışı kalarak seyir sırasında çekiş gücü kaybına neden olabiliyor.

Toyota, sorunu gidermek için etkilenen araçların elektrikli araç kontrol ünitesi yazılımını güncelleyecek. Aynı sorun nedeniyle Kanada’daki 1.310 adet 2026 model C-HR EV için de daha önce geri çağırma duyurulmuştu.

Tamamen elektrikli Toyota C-HR+, hibrit ve şarj edilebilir hibrit C-HR’den farklı bir altyapı kullanıyor. Modelde brüt 57,7 ve 77 kWsa kapasiteli iki batarya seçeneği bulunuyor. Versiyona göre 458 ile 607 kilometre arasında WLTP menzili sunan C-HR+, 150 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Toyota’nın verilerine göre büyük bataryalı versiyon, uygun koşullarda yaklaşık 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

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Toyota’da yazılım hatası: 19 bin elektrikli SUV geri çağrılıyor

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