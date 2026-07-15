Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota: Japon otomobil üreticileri birleşmezse ayakta kalamayacak

    Toyota Başkan Yardımcısı Koji Sato, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Japon üreticiler arasında bazı otomobil parçalarının standart hale getirilmesini önerdi.

    Toyota'dan Çinli üreticilerine karşı ortak mücadele çağrısı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazardaki hızlı yükselişi, Japon otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya yöneltti. Toyota Başkan Yardımcısı Koji Sato, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Japon üreticiler arasında bazı otomobil parçalarının standart hale getirilmesini önerdi.

    Toyota'nın mart ayında düzenlediği yıllık tedarikçi toplantısında konuşan Sato, "Bir şeyler değişmezse hayatta kalamayacağız" ifadelerini kullandı. Çinli üreticilerin adını doğrudan vermese de, hedefin Japon otomotiv sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

    Çinli markalar Avrupa'da Japonları geçti

    Sato'nun açıklamaları, Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazardaki yükselişinin hız kazandığı bir dönemde geldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Geely Group, SAIC Motor, BYD, Chery Automobile ve Leapmotor mayıs ayında Avrupa'da toplam 138.140 araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Toyota, Suzuki, Honda, Nissan, Mazda ve Mitsubishi'nin toplam satışları ise 130.424 adette kaldı. Böylece Çinli üreticiler, Avrupa'da ilk kez Japon markalarını geride bırakmış oldu.

    Çin pazarında da kan kaybediyorlar

    Japon üreticiler, özellikle elektrikli araç dönüşümüne geç adapte olmalarının etkisini Çin'de de hissediyor. Yazılım odaklı araçlar, ultra hızlı şarj teknolojileri ve gelişmiş bataryalarla öne çıkan Çinli markalar pazar paylarını hızla artırırken, Toyota'nın Çin satışları yılın ilk yarısında yüzde 17, Honda'nın satışları ise yüzde 35 geriledi. Benzer eğilim, uygun fiyatlı Çinli elektrikli araçların hızla yayıldığı Güneydoğu Asya ve Avustralya'da da görülüyor.

    "Japon standardı" oluşturulabilir

    Koji Sato'nun, başkanlığını yürüttüğü Japon Otomobil Üreticileri Birliği kapsamında sunduğu öneri; çelik, kablo tesisatı ve plastik gibi müşterilerin doğrudan fark etmediği parçaların tüm Japon markalarında ortak standartlara kavuşturulmasını içeriyor.

    Bu sayede üretim maliyetlerinin azaltılması ve elde edilen kaynakların yazılım, sürüş destek sistemleri, daha hızlı şarj teknolojileri ve yeni nesil güç aktarma sistemleri gibi tüketicilerin daha fazla önem verdiği alanlara aktarılması hedefleniyor. Sato, yalnızca kablo tesisatında bugün yaklaşık 70 bin farklı varyasyon bulunduğunu belirterek, bu çeşitliliğin azaltılmasının üretim maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.

    Ancak sektör genelinde ortak parça kullanımına geçişin önemli zorluklar barındırdığı da belirtiliyor. Farklı üreticilerin, modellerin ve üretim altyapılarının ortak parça standartlarında buluşturulması hem teknik hem de operasyonel açıdan büyük bir koordinasyon gerektiriyor. Bu nedenle sektör genelinde böyle bir sistemin uygulanabilir olup olmadığı şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Kaynakça https://www.autonews.com/toyota/an-toyota-sato-japan-industrywide-parts-standardization-0714/ https://insideevs.com/news/801643/toyota-koji-sato-japan-rival-chinese-ev/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ktbk ktka kktc ev alarm sistemleri yorumlar alfa romeo giulietta 1.4 170 hp elif can yetim avukata düşen borç ne kadar artar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum