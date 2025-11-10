Toyota’dan elektrikli araçlar için 40 yıl dayanacak katı hal batarya atılımı

Katı hal bataryaları, yanıcı sıvı elektrolitler yerine katı elektrolitler kullanıyor. Bu yapı, güvenliği artırıyor, enerji yoğunluğunu yükseltiyor ve bataryanın ömrünü uzatıyor. Daha küçük boyutları ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde hızlı şarj imkanı sunarken aşırı ısınma riskini de azaltıyor. Bu avantajlar, bataryaların daha uzun sürüş menzili ve kısa şarj süreleriyle yaygın elektrikli araç kullanımına uygun hale gelmesini sağlıyor.
Mevcut bataryaların 4 katı süre
Tokyo’da düzenlenen Japan Mobility Show etkinliğinde Toyota yetkilileri, teknolojinin başlangıçta maliyetli olacağını ve fiyatın üretim süreçleri, talep ve arz gibi faktörlere bağlı olarak zamanla düşeceğini vurguladı. Katı hal bataryalarının ömrü, mevcut lityum iyon bataryaların dört katı olacak ve bu sayede uzun vadede daha yüksek kullanıcı değeri sunacak.
Bilindiği üzere Toyota, 2021’den bu yana katot malzemeleri üzerinde Sumitomo Metal Mining ile iş birliği yapıyor. Bu malzemelerin seri üretiminin 2028 mali yılında başlaması ve öncelikli olarak Toyota’ya tedarik edilmesi planlanıyor. İlk katı hal bataryalarının, Lexus veya Century gibi premium modellerde kullanılması, ardından yeni nesil Toyota Corolla gibi geniş kitleye hitap eden araçlara entegre edilmesi bekleniyor.
Elbette katı hal bataryalar üzerinde çalışan tek şirket Toyota değil. Örneğin, BMW ile çalışan ABD merkezli Solid Power, deneysel katı hal bataryalarının 1.000'den fazla şarj döngüsüne dayanabileceğini, Harvard Üniversitesi ise geliştirdiği bataryanın 6.000 döngü sonunda %80 kapasite koruduğunu bildirdi. Samsung SDI ise SSB'lerin 20 yıl dayanacak şekilde tasarlanacağını açıkladı. BYD ve CATL gibi üreticilerin yanı sıra diğer batarya üreticileri de katı hal bataryaların 2027-2028 döneminde geleceğini belirtiyor.
