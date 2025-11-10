Giriş
    Toyota’dan elektrikli araçlar için 40 yıl dayanacak katı hal batarya atılımı

    Toyota, 2027-2028’de piyasaya süreceği katı hal bataryalarıyla bir şarjda 1.000 km menzil sunacak. Toyota, yeni katı hal bataryalarda 40 yıllık kullanım ömrü öngörüyor.

    Toyota’dan elektrikli araçlara 40 yıl dayanacak katı hal batarya Tam Boyutta Gör
    Toyota, elektrikli araçlar için geliştirdiği katı hal bataryaları (SSB) ile otomotivde devrim niteliğinde bir adım atıyor. Şirket, bu bataryaların 40 yıla kadar dayanabileceğini, yani günümüz elektrikli araç bataryalarından dört kat uzun ömür sunabileceğini açıkladı. Yeni teknoloji, bir şarjla 1.000 kilometreye kadar menzil sağlayacak şekilde tasarlanıyor ve mevcut lityum iyon paketlerden daha küçük, daha hafif ve daha uygun maliyetli olması bekleniyor. Toyota, bu bataryaları araçlarında 2027-2028 yıllarında piyasaya sunmayı hedefliyor.

    Katı hal bataryaları, yanıcı sıvı elektrolitler yerine katı elektrolitler kullanıyor. Bu yapı, güvenliği artırıyor, enerji yoğunluğunu yükseltiyor ve bataryanın ömrünü uzatıyor. Daha küçük boyutları ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde hızlı şarj imkanı sunarken aşırı ısınma riskini de azaltıyor. Bu avantajlar, bataryaların daha uzun sürüş menzili ve kısa şarj süreleriyle yaygın elektrikli araç kullanımına uygun hale gelmesini sağlıyor.

    Mevcut bataryaların 4 katı süre

    Tokyo’da düzenlenen Japan Mobility Show etkinliğinde Toyota yetkilileri, teknolojinin başlangıçta maliyetli olacağını ve fiyatın üretim süreçleri, talep ve arz gibi faktörlere bağlı olarak zamanla düşeceğini vurguladı. Katı hal bataryalarının ömrü, mevcut lityum iyon bataryaların dört katı olacak ve bu sayede uzun vadede daha yüksek kullanıcı değeri sunacak.

    Toyota’dan elektrikli araçlara 40 yıl dayanacak katı hal batarya Tam Boyutta Gör
    Bir binek aracın ortalama ömrü 15 yıl olduğu düşünüldüğünde 40 yıllık süre, araç ömrünün 2,7 katına denk geliyor. Toyota’dan Keiji Kaita’ya göre mevcut lityum bataryalar için firmanın 10 yıl, yüzde 90 kapasite hedefi bulunuyor. Katı hal bataryalarda ise bu süre 40 yıla çıkartılacak, kapasite hedefi ise değişmeyecek. Günümüzde otomobil üreticileri genellikle yüksek voltajlı bataryalara 8 yıllık garanti sunuyor.

    Bilindiği üzere Toyota, 2021’den bu yana katot malzemeleri üzerinde Sumitomo Metal Mining ile iş birliği yapıyor. Bu malzemelerin seri üretiminin 2028 mali yılında başlaması ve öncelikli olarak Toyota’ya tedarik edilmesi planlanıyor. İlk katı hal bataryalarının, Lexus veya Century gibi premium modellerde kullanılması, ardından yeni nesil Toyota Corolla gibi geniş kitleye hitap eden araçlara entegre edilmesi bekleniyor.

    Elbette katı hal bataryalar üzerinde çalışan tek şirket Toyota değil. Örneğin, BMW ile çalışan ABD merkezli Solid Power, deneysel katı hal bataryalarının 1.000’den fazla şarj döngüsüne dayanabileceğini, Harvard Üniversitesi ise geliştirdiği bataryanın 6.000 döngü sonunda %80 kapasite koruduğunu bildirdi. Samsung SDI ise SSB’lerin 20 yıl dayanacak şekilde tasarlanacağını açıkladı. BYD ve CATL gibi üreticilerin yanı sıra diğer batarya üreticileri de katı hal bataryaların 2027-2028 döneminde geleceğini belirtiyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/toyota-solid-state-ev-batteries-long-range https://www.carexpert.com.au/car-news/toyota-targeting-40-year-lifespan-for-its-solid-state-batteries
    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Editörün Seçimi Yorum
    Haberde yer verilmemiş ama batarya ömrüyle ilgili Toyota'nın teknik açıklaması şu şekilde: 2009'u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı s...
    Yorumu gör »     CWaRRioR
