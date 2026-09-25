Toyota'dan flaş manevra: Hibrit yetmedi, menzil uzatıcıya geçiyor

Avrupa'da tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı %30 seviyesine yaklaşırken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların pazardaki ağırlığı giderek azalıyor. Çin'de ise özellikle büyük otomobillerde menzil uzatıcılı elektrikli araçlara (EREV) yönelik talep hızla artıyor. Hal böyle olunca Japon üretici de bu yükselen trende kayıtsız kalamadı.
Pazar baskısı ve Çin stratejisi
Nikkei'de yer alan bilgilere göre Toyota ilk menzil uzatıcılı otomobilini 2027 yılında Çin'de üretmeyi ve doğrudan bu pazarda satışa sunmayı hedefliyor. Şirket bu adımın ardından model seçeneğini kademeli olarak artırmak niyetinde.
Öte yandan Toyota'nın Çin'de bu hamleyi yapmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri devlet teşvikleri. Çin hükümetinin Toyota'nın mevcut klasik hibrit modellerini alternatif yakıtlı araçlara yönelik teşviklerin dışında bırakması, bu modellerin pazardaki rekabet gücünü azaltmış durumda.
EREV teknolojisi nasıl çalışıyor?
Menzil uzatıcılı araçlarda tamamen elektrikli modellere kıyasla daha küçük bir batarya kullanılıyor. Sistemde, bataryaya elektrik sağlayan bir benzinli motor ve jeneratör bulunuyor. Jeneratör sürüş sırasında elektrik üreterek bataryayı destekliyor ve aracın toplam menzilini artırıyor.
Klasik hibrit sistemlerden farklı olarak burada tekerlekleri doğrudan içten yanmalı motor değil, elektrik motoru döndürüyor. İçten yanmalı motor ise ihtiyaç duyulduğunda elektrik üretmek için devreye giriyor. Böylece araç elektrikli sürüşün avantajlarını korurken uzun mesafelerde menzil konusunda da ek bir güvence sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: