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    Toyota'dan flaş manevra: Hibrit yetmedi, menzil uzatıcıya geçiyor

    Toyota pazardaki değişimlere ayak uydurmak için elektrikli araç stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Şirket 2027'de menzil uzatıcılı ilk elektrikli aracını piyasaya sürerek EREV pazarına giriş yapacak

    Toyota'dan flaş manevra: Hibrit yetmedi, menzil uzatıcıya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, otomotiv sektöründeki dönüşüme ayak uydurmak için uzun süredir öncelik verdiği geleneksel hibrit teknolojisinin yanı sıra elektrikli araç stratejisini de yeniden şekillendiriyor. Çin ve Avrupa gibi kritik pazarlarda artan elektrikli araç talebi, Japon üreticiyi tamamen elektrikli modellerinin ardından menzil uzatıcı (Extended Range) teknolojisine yöneltmiş durumda. Toyota bu hamlesiyle elektrikli araç gamında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.

    Avrupa'da tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı %30 seviyesine yaklaşırken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların pazardaki ağırlığı giderek azalıyor. Çin'de ise özellikle büyük otomobillerde menzil uzatıcılı elektrikli araçlara (EREV) yönelik talep hızla artıyor. Hal böyle olunca Japon üretici de bu yükselen trende kayıtsız kalamadı.

    Toyota'dan flaş manevra: Hibrit yetmedi, menzil uzatıcıya geçiyor Tam Boyutta Gör

    Pazar baskısı ve Çin stratejisi

    Nikkei'de yer alan bilgilere göre Toyota ilk menzil uzatıcılı otomobilini 2027 yılında Çin'de üretmeyi ve doğrudan bu pazarda satışa sunmayı hedefliyor. Şirket bu adımın ardından model seçeneğini kademeli olarak artırmak niyetinde.

    Öte yandan Toyota'nın Çin'de bu hamleyi yapmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri devlet teşvikleri. Çin hükümetinin Toyota'nın mevcut klasik hibrit modellerini alternatif yakıtlı araçlara yönelik teşviklerin dışında bırakması, bu modellerin pazardaki rekabet gücünü azaltmış durumda.

    Toyota'dan flaş manevra: Hibrit yetmedi, menzil uzatıcıya geçiyor Tam Boyutta Gör

    EREV teknolojisi nasıl çalışıyor?

    Menzil uzatıcılı araçlarda tamamen elektrikli modellere kıyasla daha küçük bir batarya kullanılıyor. Sistemde, bataryaya elektrik sağlayan bir benzinli motor ve jeneratör bulunuyor. Jeneratör sürüş sırasında elektrik üreterek bataryayı destekliyor ve aracın toplam menzilini artırıyor.

    Klasik hibrit sistemlerden farklı olarak burada tekerlekleri doğrudan içten yanmalı motor değil, elektrik motoru döndürüyor. İçten yanmalı motor ise ihtiyaç duyulduğunda elektrik üretmek için devreye giriyor. Böylece araç elektrikli sürüşün avantajlarını korurken uzun mesafelerde menzil konusunda da ek bir güvence sunuyor.

    Toyota'dan flaş manevra: Hibrit yetmedi, menzil uzatıcıya geçiyor
    Özellikle uzun yol yapan sürücüler için menzil kaygısını azaltan bu teknoloji, elektrikli araçlara geçişte alternatif bir seçenek olarak öne çıkmış durumda. Toyota, Çin pazarında teknolojik dönüşüme rakipleri kadar hızlı ayak uyduramaması nedeniyle rekabette zorlanıyor. Şirketin menzil uzatıcı teknolojisine yönelmesi, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlama stratejisinin yeni adımı olarak değerlendiriliyor.
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